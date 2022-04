Dibattiti, confronti, novità: la scuola protagonista a “Fa’ la cosa giusta”

Dal 29 aprile al 1° maggio, all’interno di Fa’ la cosa giusta! 2022, si terrà Sfide La scuola di tutti, l’evento dedicato a insegnanti, dirigenti, studenti e famiglie, “resistenti e creativi”, che negli ultimi due anni si sono cimentati nell’impresa di garantire a tutti il diritto a insegnare e a imparare.

Un ricco programma di laboratori, dibattiti, incontri di formazione certificata che spazia dalla didattica creativa e sperimentale alle pratiche inclusive, dall’educazione alla cittadinanza allo student voice.

Il Salone offrirà anche 2 giorni di incontri specifici per i dirigenti scolastici con uno spazio di confronto e progettazione dedicato, dove verranno affrontati temi legati al benessere organizzativo e alla scuola.

Sono 6 i filoni principali intorno a cui ruota il programma di attività della tre giorni: “Visioni”, per ragionare sul valore dell’educazione, “Valorizzare le differenze”, con incontri che puntano su inclusione, diversità e unicità, “La lezione creativa”, “insegnare con gli albi illustrati” e “scuola aperta”, racconti di esperienze pratiche anche fuori le mura scolastiche, “cittadini del futuro” con un focus sull’educazione civica e la cittadinanza.

Tra le novità uno spazio peer-to-peer di incontro informale per docenti pensato per favorire la condivisione di idee, scoprire nuove pratiche e innovare la didattica. A partire da alcuni spunti proposti da Valentina Morgana, insegnante di lingua e cultura inglese nella scuola secondaria di primo grado e docente a contratto presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, i docenti potranno interagire tra di loro, in maniera libera.

Si parla infatti sempre più spesso di Student Voice, una pratica recente nel panorama educativo italiano che prevede che gli studenti assumano una partecipazione attiva all’interno dei contesti educativi per sviluppare maggiori competenze di cittadinanza attiva e di coscienza democratica. A questo tema sarà dedicato un incontro e un laboratorio per studenti e insegnanti condotto da Franca Zuccoli e Giulia Pastori, docenti dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.

L’utilizzo di applicazioni e strumenti digitali può essere un modo attuale ed efficace anche per far riscoprire il piacere della lettura: Maria Vittoria Alfieri, esperta in Digital Education, parlerà infatti di Social Reading presentando una app sviluppata da Pearson insieme a Betwyll, dove i ragazzi possono condividere la lettura di un testo e lavorare insieme all’insegnante interagendo live come nelle altre piattaforme social.

Mentre insieme a Caterina Giannotti di SMED-Scrivere a mano nell’era digitale si potrà scoprire il potenziale espressivo della scrittura e realizzare elaborati scritti in stampato maiuscolo seguendo le indicazioni offerte dal libro Lascia il Segno di Monica Dengo (Terre di mezzo Editore).

Diversi i workshop anche per i docenti che puntano a offrire spunti e strumenti utili a creare una didattica integrata: da Scratch ad Appinventor alla realtà aumentata. Insieme a Federica Scarrione, docente di latino al Liceo Galilei di Voghera dove conduce laboratori di programmazione e robotica, si potrà scoprire come realizzare ambienti di lavoro, sviluppare applicazioni e molto altro. Con Ida Pittari, formatrice e docente alla scuola primaria, si potrà imparare le tecniche di realtà virtuale.

Inclusione e interdisciplinarietà sono da sempre al centro del progetto Sfide – La scuola di tutti, e molti saranno gli incontri dedicati a questi temi.

Cosa significa essere una ragazza, oggi, in Italia? Se lo è chiesto Giusi Marchetta, autrice e insegnante convinta che esistano troppi luoghi comuni e stereotipi sulle ragazze. È nata così l’idea del “Tavolo delle ragazze”: una serie di incontri e di esperienze, nato nelle librerie, nelle strade e nelle scuole, da vivere insieme per dare a studentesse e studenti la possibilità di confrontarsi su tanti temi, dal sessismo ai diritti umani. Giusi Marchetta presenterà il progetto come pratica didattica, a seguire anche un laboratorio per gli studenti.

“Oltre l’inclusione l’universalità”, una tavola rotonda dove si approfondiranno le nuove prospettive rispetto al tema inclusione insieme a Francesco Zambotti, pedagogista e responsabile dell’Area Educazione di Erickson, editore che si occupa proprio di questi temi con un’attenzione particolare ad approcci e strumenti che garantiscano l’inclusione, la valorizzazione delle differenze, gli interventi multidisciplinari, la valorizzazione delle buone pratiche, il legame con le evidenze che emergono dalla ricerca scientifica. Insieme a lui Gianni Trezzi, dirigente del Liceo Umanistico Parini di Seregno di Milano dove ha realizzato uno Spazio Educativo innovativo e laboratoriale, presente anche in fiera, in cui alunni o docenti affrontano un percorso didattico-educativo basato sul fare insieme, mettendo in comune le proprie caratteristiche umane, emotive, relazionali e le proprie conoscenze, abilità e competenze per realizzare degli obiettivi condivisi.

Erickson inoltre porterà a Sfide-La scuola di tutti anche diversi laboratori rivolta a insegnanti e educatori per la scuola primaria: dal POP-IT o escape book come strumenti di apprendimento della matematica ai diorami per scoprire i segreti dei mari fino a nuovi modi e approcci per raccontare la geografia.

Nel disastro emotivo della scuola nel post pandemia, raccontare per raccontarsi può essere una pratica di salvezza per chi impara e anche per chi insegna. Ne parlerà Sabina Minuto, docente e scrittrice all’interno dell’incontro “Oltre le periferie esistenziali.

Costruire la possibilità di pensare al congiuntivo”. Gabriele Clima, scrittore, illustratore e formatore che lavora principalmente intorno a tematiche sociali quali il disagio, la diversità, l’integrazione, il razzismo, la discriminazione, e Silvia Negri, pedagogista e formatrice, racconteranno come la letteratura può aiutare a costruire un pensiero inclusivo.

La scuola raccontata da Valentina Petri, professoressa di lettere all’Istituto Professionale Francis Lombardi di Vercelli, è disincantata. La sua pagina Facebook “Portami il diario” e l’omonimo romanzo, sono una testimonianza autentica e dissacrante delle fatiche e delle gioie di chi tra i banchi di scuola passa più tempo con i ragazzi dei genitori stessi. In dialogo con Alex Corlazzoli, giornalista, maestro e scrittore, racconteranno la sfida di mettersi in gioco in classe.

Pluralità è ricchezza e ogni classe è un piccolo microcosmo di storie, origini differenti, talenti nascosti e lingue invisibili. “Tira fuori la lingua! Idee pratiche e strumenti per riconoscere la diversità linguistica” vuole aprire le porte alle lingue nascoste dei bambini e delle bambine grazie a parole, immagini e albi illustrati, con Graziella Favaro, pedagogista e formatrice, Maria Frigo, docente di scuola secondaria, Ilaria Colarieti, insegnante d’italiano lingua seconda.

In occasione del centenario della nascita di Mario Lodi, pedagogista, scrittore e insegnante, che ha ridisegnato il valore educativo della scuola, cambiandone aspetti e metodologie, si parlerà di creatività (con Franca Zuccoli e Michele Corna, Triennale Milano), e valutazione (insieme a Elisabetta Nigris, docente dell’Università Bicocca di Milano e Anna D’Auria, del Movimento di Cooperazione Educativa-MCE) a partire dall’insegnamento del maestro Lodi.

Sfide – la scuola di tutti è un progetto realizzato da Terre di mezzo Editore in collaborazione Fa’ la cosa giusta! e con Officine Scuola, un gruppo di lavoro composto da chi la scuola la vive ogni giorno, in veste di genitore, preside o insegnante. Gli incontri e i laboratori sono tutti

su prenotazione sul sito www.sfide-lascuoladitutti.it

SFIDE-La scuola di tutti all’interno di Fa’ la cosa giusta! 2022

da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio

orari: 9-20

fieramilanocity, Padiglioni 3 e 4

viale Scarampo, angolo Via Colleoni, GATE 4, Milano

(Metropolitana M5, fermata Portello)

www.falacosagiusta.org || Facebook || Instagram || Youtube