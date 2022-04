Dieci attività in dieci musei per Disegniamo l’arte 2022 tra Varese e provincia

Dieci attività diverse in altrettanti musei di Varese e provincia sono le proposte del territorio per l’edizione 2022 di Disegniamo l’arte, speciale weekend di primavera del 9 e 10n aprile dedicato ai bambini e alle famiglie per scoprire i musei del territorio attraverso il disegno e la creatività promosso da Abbonamento musei della Lombardia.

Un’occasione unica per reinterpretare le bellezze del patrimonio culturale e artistico regionale, aperta a tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni che torna finalmente in presenza dopo le due edizioni online a causa della pandemia.

Di seguito tutte le attività in programma nelle principali città (Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno) ma anche Besano, Castelseprio e Angera.