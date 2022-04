Diminuiscono i pazienti Covid all’ospedale di Varese che “libera” due reparti

Sono scesi a 63 i degenti positivi ricoverati negli ospedali dell’Asst Sette Laghi. Questa mattina erano ancora 20 nel reparto per acuti, 11 nei subacuti, 1 in terapia intensiva e 18 in area polispecialistica. Ci sono poi tre bimbi e 6 donne al Del Ponte. Il saldo tra nuovi ingressi (7) e dimissioni (10) è di 3 ricoverati in meno rispetto al giorno prima.

La discesa, costante, ha indotto la direzione dell’azienda a decidere qualche accorpamento. Anche in pronto soccorso, i numeri raccontano una situazione migliore.

Dalle 14 di oggi sono stati liberati la pneumologia e il reparto polispecialistico: i pazienti sono stati tutti trasferiti all’hub covid del terzo piano che continuerà a essere l’area dedicata all’emergenza pandemica.

Gli ospedali della Sette Laghi tornano a un’organizzazione “tradizionale” con 841 degenti per tutte le diverse patologie, 114 ricoverati nelle ultime 24 ore a fronte di 108 persone dimesse.

I dati della pandemia, a livello regionale segnano un rallentamento: i casi segnalati nell’ultima settimana sono stati 56.619 in calo del 2% rispetto alla scorsa settimana ma superiori del 3% se guardiamo a 15 giorni fa.

Una situazione completamente diversa rispetto allo scorso anno quando i contagi erano inferiori ma in ospedale la situazione era ancora critica con ben 410 degenti covid nei diversi presidi della Sette Laghi.