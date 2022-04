In diretta su Varesenews “Home Care”, il progetto per l’assistenza della persona fragile a casa

Il miglior conforto che possiamo provare è sapere i nostri cari accuditi e coccolati, soprattutto se si trovano in una particolare condizione medico sanitaria che necessita di assistenza costante. Per rispondere a questa esigenza è partito “Home Care“, il nuovo servizio dedicato alle famiglie promosso dal Gruppo Beccaria in collaborazione con Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro coordinata da Openjobmetis S.p.A., prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana. Per capire di che cosa si tratta e quali sono stati i passaggi che hanno portato alla nascita del progetto Varesenews incontrerà in diretta streaming Claudio Pucci, amministratore delegato del Centro Polispecialistico Beccaria, e Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis S.p.A. Dialogheranno alle 21 di martedì 26 aprile in diretta Facebook con il direttore di Varesenews Marco Giovannelli.