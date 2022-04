Diritti inviolabili e libertà di stampa: incontro organizzato dal Centro Storico Italiano

Si svolgerà sabato 2 aprile presso l’associazione Nazionale Carabinieri, in via Romagnosi 9. Ospiti il vice direttore di Varesenews Michele Mancino e la giornalista Barbara Zanetti

Il Centro Storico Italiano organizza per sabato 2 aprile presso l’associazione Nazionale Carabinieri, in via Romagnosi 9, un’ importante tavola rotonda dedicata ad un tema quanto mai attuale: Diritti inviolabili e libertà di stampa. L’incontro sarà introdotto dal Prof. Roberto Leonardi, Presidente della sezione di Varese dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri.

Interverranno Michele Mancino, Vice Direttore di Varese News, la giornalista de La Prealpina, Barbara Zanetti e Santi Moschella del Centro Storico Italiano.

L’incontro avrà inizio alle ore 10,30.