Doccia fredda per il Varese: l’Rg Ticino pareggia 2-2 al 94′

Rinviato ancora l’appuntamento con la vittoria per il Varese, che pareggia 2-2 al “Franco Ossola” contro l’Rg Ticino. Eppure questa volta il successo sembrava davvero alla portata dei biancorossi, che dopo il vantaggio ospite di Viti nel primo tempo hanno saputo ribaltare il risultato grazie alle reti di Mamah nella prima frazione e di Pastore, ancora decisivo dalla panchina. La doccia fredda questa volta arriva in pieno recupero: il colpo di testa di Sansone al 49′ (foto di Mattia Martegani) della ripresa sigla il 2-2 finale che lascia ai biancorossi grandi rimpianti per due punti sfumati all’ultimo. Qualche alibi per le tante assenze, in una giornata nella quale i biancorossi hanno comunque giocato una gara positiva, fatta di un gran carattere, ma condizionata da qualche errore seguito da dei momenti di down che hanno bloccato le gambe ai biancorossi.

Varese che rimane al quinto posto in classifica ma vede avvicinarsi il Bra, ora a due punti. Perdere altre posizioni significherebbe salutare i playoff. Prossimo appuntamento, dopo Pasqua, sarà lo scontro di Caronno Pertusella contro la Caronnese.

Un appunto che centra poco con il risultato: vedere un terreno del “Franco Ossola” in condizioni così brutte è davvero un pugno nello stomaco di chi ama il calcio ai piedi del Sacro Monte. Chi di dovere, per cortesia, intervenga.

FISCHIO D’INIZIO

La striscia aperta di gare senza vittorie è arrivata a quota 7 per i biancorossi, che sperano di invertire la rotta prima di Pasqua. Esordio al “Franco Ossola” per Gianluca Porro in Serie D, ma la squadra è ancora alle prese con una lunga lista di indisponibili. Non cambia il modulo: 3-5-2 con Disabato al centro del centrocampo e davanti Mamah con Di Renzo. L’Rg Ticino (novaresi di Romentino e Galliate) arrivano a Masnago in cerca di punti salvezza e mister Massimo Costantini schiera i suoi con un 4-3-3 Sansone, Vitiello e Longo in avanti.

PRIMO TEMPO

Il Varese è più manovriero nelle prime battute mentre gli ospiti aspettano e ripartono, anche con qualche lancio lungo. La prima occasione arriva all’11’ quando Sordillo di testa appoggia male al suo portiere e permette a Di Renzo di intercettare, ma il pallonetto viene bloccato – di petto – sulla riga da Fontana. I biancorossi ci provano ma sotto porta manca sempre qualcosina: al 20′ il piatto di Piraccini da buona posizione è troppo debole, mentre Mamah un minuto dopo manda alto di poco. Gli ospiti si fanno vedere al 28′ con una punizione di Sansone che va fuori di poco. La gara cambia al 31′ e a gioire sono i novaresi: su un cross da destra Trombini allontana male in tuffo, la palla arriva giusta a Viti che calcia di sinistro e mette in rete nonostante il tentativo di recupero del portiere varesino. Disabato e compagni ci mettono un attimo a reagire e gli ospiti potrebbero addirittura raddoppiare al 32′ ma sul sinistro di Longhi centrale questa volta Trombini respinge bene. A rimettere le cose in equilibrio al 38′ è Mamah – fino a quel momento fuori dal gioco – che raccoglie l’appoggio di Di Renzo su una lunga rimessa laterale da sinistra e sigla l’1-1 con un destro potente. Il finale di tempo è di marca biancorossa, ma il destro di Mamah al 44′ termina sopra la traversa e il primo tempo si chiude così sull’1-1.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, la ripresa inizia lenta e senza grandi emozioni. Al 4′ l’iniziativa sulla sinistra di Ale Baggio sfocia in un corss preciso per Di Renzo che di manda manda fuori di poco. La gara però non decolla e al 15′ mister Porro inserisce Pastore per Di Renzo. I frutti arrivano subito: al 16′ su sponda aerea di Pastore è Ale Baggio a inserirsi e mettere in rete, ma la gioia del numero 7 viene strozzata dalla bandierina alzata del guardalinee. Il gol è nell’aria e arriva al 18′: Disabato trova in area Mamah, appoggio di petto per Pastore che con il piatto sinistro trova l’angolo lontano e il 2-1. Non si fermano i biancorossi, che ritrovano la cattiveria agonistica e spingono ancora e al 26′ Disabato con un sinistro di prima intenzione manda fuori di poco dopo un bel recupero di squadra. Sfortunato Mapelli al 36′ quando, su punizione da sinistra di Disabato, salta bene in area ma la sua incornata colpisce la traversa, mentre al 40′ è ancora Pastore che si accentra da sinistra e calcia di destro, mandando fuori di pochissimo. Nel finale però la fatica e la paura di non farcela portano il Varese ad abbassarsi e l’Rg Ticino ci crede. Al 48′ su un lancio in area senza grandi pretese di Lorenzo, l’uscita di Trombini è a vuoto e permette a Longhi colpire di testa; la palla va verso la porta ma la difesa biancorossa salva in angolo. La beffa è solo rinviata di qualche istante: dal corner sbuca la testa di Sansone che mette in rete il 2-2. Non c’è più tempo e l’ultimo assalto biancorosso non porta a nulla. Termina così con un pareggio che per il Varese è una mazzata non voluta.

TABELLINO