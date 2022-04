Domenica 1 maggio Creanza Creative Spring Market torna a Villa Paradeisos a Varese

All’interno dei saloni e nel parco della Villa esporranno oltre cinquanta artisti e creativi in una giornata ricca di eventi e laboratori. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo

Dopo il sorprendente successo della prima edizione di Primavera, domenica 1 maggio a Villa Paradeisos a Varese torna Creanza Spring Market, con un nuovo programma ricco di eventi!

All’interno dei saloni e nel parco della Villa si daranno appuntamento oltre cinquanta artisti e creativi con i loro prodotti unici e fatti a mano.

Si potrà degustare un pranzo sull’erba grazie alle pic-nic bags preparate per l’occasione da Marco Chef e il suo staff di “Love in the Kitchen Catering”. Non mancheranno aperitivi, gelato, drink e bevande per tutta la giornata!

Le pic-nic bags si potranno anche prenotare con anticipo mandando una mail a shop@loveinthekitchen.it

Immancabili i workshop per adulti e i laboratori per bambini che per tutta la giornata accompagneranno i visitatori in nuove esperienze creative.

Prenotate il vostro laboratorio alle mail che trovate qui di seguito

Workshop per adulti

Ore 11.30 Calligrafia in libertà con Valentina –> valentina.doati@gmail.com

Ore 14.30 Origami su una molletta con Marinella –> origamimarigami@gmail.com

Ore 16.00 Vasi Pazzi in jesmonite con Jolanda –> unoundicilab@gmail.com

Ore 11.30 e ore 17.00 Il Piccolo Giardino Prêt-à-Porter con Alexandra –> info@cre4le.com

Laboratori per bambini con La Tana delle Costruzioni

Ore 11.00 La carta di scarto rinasce con Anne –> annetiffon@libero.it

Ore 14.00 Costruiamo con il legno con Patrizia –> labottegadel.legno@libero.it

Ore 16.00 Un giardino pop-up con Daniela –> cassanidaniela1951@gmail.com

A partire dalle 11.30 Chicco Colombo intratterrà grandi e piccini con letture teatrali del Teatro Kamishibai e dalle 13.00 Betty Colombo leggerà le narrazioni nel Parco.

L’evento di svolgerà anche in caso di maltempo

Per non perdervi le novità, le informazioni dettagliate sui laboratori e conoscere in anteprima le creative e i creativi che esporranno seguite la pagina Instagram e Facebook.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo creanzacreative@gmail.com