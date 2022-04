Domenica 24 aprile a Saronno gara podistica e screening gratuiti per il Lions Day

È per domenica 24 aprile al Parco Lura di Saronno l’appuntamento con la gara podistica organizzata dai lions Club Saronno Host, Saronno del Teatro, Saronno Insubria e Leo Club Saronno.

Il ritrovo è previsto alle ore 9:00 presso il Parco Lura, con ingresso da via Don Volpi. La partenza è prevista per le ore 10:00.

Dalle ore 10:00 alle 17.00 in piazza volontari del sangue sono in programma diverse iniziative gratuite per adulti e bambini con possibilità di screening della vista e misurazione della glicemia. Le iniziative in programma: