Donna di 59 anni scappa dall’Ucraina e trova cure per la leucemia all’ospedale di Busto Arsizio

Ha cinquantanove anni e proviene dall’Ucraina, è affetta da leucemia linfoblastica acuta. È ricoverata dal 5 aprile nel reparto di Ematologia, guidato dalla dottoressa Elisabetta Todisco, dell’Ospedale di Busto Arsizio.

“È arrivata in buone condizioni cliniche generali, molto felice di essere accolta – ricorda il medico -. Dopo aver interpretato la storia anamnestica, abbiamo iniziato immediatamente le cure. Poiché il programma terapeutico prevede cicli mensili di chemioterapia intervallati da una settimana di convalescenza al domicilio, ci stiamo attivando con associazioni e parrocchie per trovare alla donna un alloggio, che le consenta di vivere in maniera confortevole il recupero della salute, e la agevoli nel rientro in Ospedale per proseguire le terapie ed effettuare i controlli”.

L’Ematologia si è resa disponibile ad accogliere due malati ucraini al mese. “Abbiamo strette collaborazioni sia con la Regione Lombardia sia con la Rete ematologica lombarda, per risolvere le criticità dei pazienti oncoematologici che fuggono dalla guerra”, conclude la dottoressa Todisco.

La dottoressa Elisabetta Todisco, Direttore dell’Ematologia dell’Ospedale di Busto Arsizio