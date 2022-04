Doppio successo per l’esordio in sala di “Terry’s Show”, film made in Busto Arsizio e Arcisate

Doppio successo per “Terry’s Show”, il film lungometraggio per la regia di Federica Crippa e Matteo Ballarati, giovani registi di Busto Arsizio e Arcisate.

Martedì 29 marzo al Multisala Impero di Varese e sabato 2 aprile al Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio la proiezione in anteprima del lavoro scritto, diretto e prodotto da Matteo Ballarati e Federica Crippa.

L’evento di Varese, con tanto di tappeto rosso come ogni premiere come si deve richiede, è stato un vero e proprio successo, 300 le persone presenti che si sono divise nelle 3 sale in cui il film è stato proiettato. Prima ancora della visione, il pubblico ha potuto assistere ad vero e proprio “Red Carpet” durante il quale gli attori protagonisti sono arrivati presso l’ingresso del cinema. A conclusione della visione del film invece, i registi hanno proposto un commento con cast e troupe per parlare della creazione e del viaggio del film.

Successo replicato sabato 2 aprile a Busto Arsizio, al cineteatro Lux, dove si è ripetutoà l’emozionante arrivo del cast in auto, red carpet, visione del film e commento con cast a fine serata.