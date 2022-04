Dopo due anni di pandemia torna a Vedano Olona il Palio dei rioni

Aveva solo due anni il Palio dei Rioni di Vedano Olona, quando l’emergenza sanitaria dovuta al Covid ha bloccato tutte le manifestazioni pubbliche. I nuovi legami nati grazie a questa iniziativa, però, sono rimasti saldi e hanno continuato a creare coesione e iniziative nei rioni che ora sono pronti a ripartire con una nuova edizione del Palio.

«In realtà anche durante la pandemia sono state fatte diverse cose – dice Marco Zago, presidente del Comitato che coordina l’iniziativa – Il Palio in questo ha centrato l’obiettivo che era quello di animare il paese e creare coesione e senso di appartenenza. In questi mesi i rioni si sono incontrati, hanno abbellito le diverse zone del paese in occasione delle feste, hanno dato vita a iniziative di solidarietà. Quello che si è messo in moto quattro anni fa sta ancora dando i suoi frutti e quindi siamo pronti per tornare».

Il Comitato e i referenti dei sei rioni vedanesi – Centro paese, La Vela, la Crùseta, Baraggia, Fondo Campagna e il Perseghètt – sono già al lavoro per preparare la terza edizione che prenderà il via come di consueto con l’anteprima “Aspettando il Palio”, in programma il 29 maggio con una giornata di giochi e gare utilissimi per portare a casa i primi punti.

«Quest’anno stiamo preparando gare pazze, dove le donne saranno chiamate a sfidarsi in cose da meccanico e gli uomini nel lavoro a maglia – aggiunge Marco Zago – Ma ci saranno anche prove come la corsa con le carriole e con i sacchi, e tanti altri giochi semplici ma adatti a tutti, con un unico scopo, stare insieme, divertirsi e fare qualcosa di bello per il nostro paese».

Adesso è il momento di riorganizzare le forze in campo e ogni rione è lavoro per aggregare nuove persone. Chiunque voglia partecipare, dare una mano, per occuparsi di qualche aspetto del Palio o anche solo per saperne di più può mettersi in contatto con i referenti del proprio rione o rivolgersi per informazioni all’Ottica Zago, in via Matteotti, scrivendo a m.z.marco@hotmail.it (tel 0332 401121).

Per seguire l’evoluzione del Palio ci sono anche le pagine Facebook dei singoli rioni e quella del Comitato del Palio