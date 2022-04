“Due destini” in scena al Castellani di Azzate per Cuamm Medici con l’Africa

Ingresso libero per lo spettacolo della compagnia Teatro dell’Armadillo sabato 7 maggio alle ore 17.30 e seguito da dibattito con le Mamme in cerchio

Europa e Africa si incontrano nella serata di sabato 7 maggio alle ore 17.30 sul palco del Cinema Teatro Castellani di Azzate grazie allo spettacolo “Due destini”, liberamente ispirato al libro omonimo di Renzo di Renzo e Sonia Possentini. A portare in scena lo spettacolo saranno Giulia Pacilli e Filippo Ronchi della compagnia Teatro dell’Armadillo, con l’accompagnamento musicale dal vivo di Marco Bina.

La serata a ingresso libero è proposta da “Cuamm – Medici con l’Africa” in collaborazione con le Mamme in cerchio di Azzate per promuovere una riflessione sulla maternità, passaggio centrale e delicato nelle vite personali e nelle comunità. Questo il tema al centro del dibattito che seguirà lo spettacolo e moderato dalla giornalista Francesca Maffini.

Le offerte raccolte durante l’evento saranno destinate a finanziare la costruzione di un centro maternità in Mozambico.

Due destini, lo spettacolo

Due destini è la storia di due vite, una in Europa e l’altra in Africa. I personaggi conducono gli spettatori attraverso due mondi vicini ma a volte lontanissimi, puntando l’attenzione su cose che a volte si danno per scontate e facendo riaffiorare il vero senso e il vero gusto della vita: la nascita, la scuola , la malattia, i sogni, i destini.

Rosa e Meskerem (i due personaggi della storia) si raccontano tra parole e musica, portando gli spettatori alla scoperta di due mondi. Un viaggio in bilico tra due vite parallele che incredibilmente si incontrano, scambiandosi affetto e prestandosi vicendevolmente soccorso.

Lo spettacolo racconta anche il lavoro di Cuamm – Medici con l’Africa, associazione che opera in diverse regioni del continente africano offrendo sostegno medico alle persone e aiutando le mamme a partorire senza il rischio di morire.