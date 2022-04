Due nuove auto ibride per la Polizia Locale associata di Azzate, Daverio e Galliate Lombardo

Nuovo finanziamento regionale approvato per la Gestione Associata di Polizia Locale dei comuni di Azzate, Daverio e Galliate Lombardo.

Dopo il successo della partecipazione ai bandi che nei mesi scorsi hanno ottenuto il co-finanziamento per la realizzazione di segnaletica stradale (tra cui diversi attraversamenti pedonali rialzati), per l’acquisto di nuove telecamere di videosorveglianza e dell’ufficio mobile che permette alla Polizia Locale di sbrigare qualunque tipo di pratica burocratica anche al di fuori della sede di Azzate.

Il Comandante Portogallo, infatti, in accordo con i sindaci dei suddetti comuni, ha partecipato a un bando per il quale è stato ottenuto il massimo del finanziamento possibile, ovvero 40.000 euro, per l’acquisto di due nuovi veicoli di tipo ibrido che andranno a sostituire le due vetture al momento a disposizione.

Sui nuovi veicoli verrà anche effettuato l’ammodernamento delle livree, ovvero degli adesivi rappresentativi delle Forze dell’ordine, e verranno installate – così come sull’ufficio-mobile – le dash cam, anch’esse comprese nel progetto del bando.

Le dash cam sono “telecamere da cruscotto”, ovvero dispositivi elettronici progettati per registrare accuratamente tutto ciò che accade sulla strada o per riprendere la cabina interna, dispositivi utili per una documentazione oggettiva e dettagliata.