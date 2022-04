Due panchine letterarie nel cortile dell’Isis Newton di Varese

Venerdì 22 aprile 2022 alle ore 10:00 presso il cortile dell’Isis I. Newton di Varese alla presenza del dirigente professor Daniele Marzagalli, delle classi e dei docenti, verranno svelate ed inaugurate due panchine letterarie immaginate in occasione dell’edizione del Dantedì 2022.

Una panchina si sofferma sul forte valore del messaggio di Ulisse del canto XXVI dell’Inferno Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti ma per seguire virtute e canoscenza; l’altra sulla vicenda tragica di Francesca da Rimini del Canto V strettamente legata al tema urgente della violenza contro le donne. L’iniziativa, nata nell’ambito del progetto d’istituto Biblioteca per tutti, ha visto impegnate diverse classi ed indirizzi della scuola che si sono occupati di progettare le panchine, realizzarle perlopiù con materiali di riciclo, predisporre i percorsi all’interno delle aiuole che le ospiteranno nonché organizzare l’evento di inaugurazione.

Durante le fasi di lavoro, alcuni dei ragazzi coinvolti si sono espressi così:”È stato un bel progetto che ha coinvolto tutta la classe, è stato divertente imparare nuove cose, pensare liberamente, poter creare qualcosa senza essere giudicati” o ancora ” la vera motivazione nel fare questa panchina, era dare occasione alla nostra creatività e far sbocciare idee favolose della mente” ” è stato bello lavorare insieme per realizzare qualcosa che rimarrà nella scuola, per il sociale e che tutti i ragazzi potranno utilizzare” ; “il lavoro è stato occasione di unione e ci siamo divertiti” .

Sarà per tutti sicuramente un momento di festa per celebrare le arti: il dialogo continuo, proficuo e conciliante tra il sapere tecnico- scientifico e la sfera umanistica.