Duecento anni di musica: Sesto alle 7 fa festa con il Corpo Musicale Colombo

A Sesto Calende la musica è sempre protagonista. La popolare trasmissione radiofonica ‘SESTO alle 7’ – in onda su SMS Radio ogni Venerdì Sera dalle 19:00 alle 20:00 – taglia il traguardo delle 20 puntate e va in visita del Corpo Musicale G.Colombo.

L’occasione, spiando da dietro le quinte delle loro prove, sarà quella di scoprire i preparativi legati ai festeggiamenti del loro duecentesimo anniversario. Supporto tecnico di DJ MAUZ e DJ CLO, a guidare gli speaker Marco Limbiati e Fabio Barisone durante le lezioni della realtà fondata il 12 Luglio del 1822 ci sarà il Maestro Renato Agliata a cui, dal 2009, è stata affidata la direzione.

Tra un brano e l’altro (che verranno trasmessi in diretta durante la puntata di venerdì 22 aprile) la parola passerà alla presidente Daniela Cardani, che ha ereditato questo prestigioso incarico da Mauro Valentini recentemente scomparso. A lei l’onere di traghettare la G.Colombo verso il traguardo dei due secoli di attività musicale.

Ospite della prossima puntata anche Elena Pedretti che sta coordinando il lavoro di stesura di ‘Sesto Calende e le sue bande: due secoli di armonie’ curato da Gianpiero Buzzi e Adriano Antonini. Il volume uscirà grazie alla Pro Sesto Calende ed entrerà a far parte della collana Strettamente Sestese. Concluderà la serata l’Avvocato Maria Grazia Ponti Presidente Provinciale di Anbima che non ha perso l’occasione di esserci così come Susy Milani: la ‘Mamma del Raviolo Sestese’ presenterà ‘Il Colombino’, il medaglione vegetariano dal caratteristico color giallo curcuma dedicato ai 200 anni di storia della Banda Sestese che delizierà i presenti solleticando i palati con un raviolo il cui contenuto celerà sapori legati alle erbette ed una fresca formaggella. Setterà ai germogli e fiori commestibili poi dare quella nota di colore (il Blu) che insegue i colori del logo creato per ricordare i 200 anni del Corpo Musicale G.Colombo di Sesto Calende.

