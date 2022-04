Elegante, veloce e intelligente. A Lonate Ceppino il cavallo arabo è di casa

Elegante, intelligente e veloce: queste le doti che potrebbero sintetizzare il purosangue arabo. A Lonate Ceppino vengono allevati alcuni tra i migliori esemplari del mondo. Andrea Boscarino, suo fratello Angelo, la loro famiglia e Valentina Colombo sono i proprietari del BM Arabian training center di Lonate Ceppino, dove vengono allevati, con passione e dedizione, cavalli di razza araba destinati alle più prestigiose arene da show di bellezza e morfologia equina. (nella foto: RK-Nadra)

L’allevamento è conosciuto in tutto il mondo per aver avuto nella propria scuderia la cavalla Palawan, madre di Panarea di Palawan, pluripremiata campionessa. La passione di Andrea per questi animali è presente fin da quando era bambino: nel 2015 fa il suo debutto nel mondo degli show grazie a Giancarlo Buzzi, allevatore italiano di Ajman Moniscione e alla sua puledra Agianna Moniscione, da quel momento Boscarino ha partecipato come handler (colui che conduce il cavallo) a molte competizioni prestigiose, tra queste ha conseguito anche diversi titoli mondiali.

nella foto Al Rayyan Julnar

Il segreto del BM Training Center è cercare una connessione con il cavallo, in modo tale che questo sia disposto a collaborare e ascoltare l’allevatore senza che sia obbligato, nel centro inoltre ogni esemplare viene allevato in modo individuale, prestando attenzione a quale sia la tecnica migliore.

La conoscenza a fondo dell’animale e la professionalità sono le qualità che rendono Andrea Boscarino un handler vincente.

Di recente ha preso parte alla seconda edizione del Katara international arabian horse festival’s (KIAHF 2022), manifestazione che si è tenuta a Doha e a cui partecipano i migliori cavalli arabi del mondo. In questa occasione Boscarini ha potuto accompagnare: Hessa Al Rayyan (proprietà della Al Rayyan Farm) – prima classificata della categoria riservata alle cavalle dai 4 ai 6 anni, Julnar Al Rayyan (Al Rayyan Farm) – quarta classificata nella categoria delle cavalle dagli 11 anni a salire, Duja Al Rayyan – sesta classificata tra i puledri di 2 anni, e RK Nadra (proprietà della Shazin Stud) – terzo classificato tra i puledri di tre anni.