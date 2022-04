Elezioni RSU: alla Sette Laghi il più votato è Gianluca Firrisi della UIL FPL

Ha ottenuto 235 voti ed è stato il più votato all’interno dell’Asst Sette Laghi. « Ringrazio tutti per la fiducia che mi hanno accordato e mi impegnerò per difendere le istanze dei lavoratori» A parlare è Gianluca Firrisi, rappresentante sindacale Uil FPL.

Il sindacato è il risultato l’Asst di Varese, strappando il primato alla Fials: « Ho ottenuto voti in tutti i presidi: soprattutto a Tradate e Varese – ha spiegato Firrisi – In questi 4 anni la Uil FPL è cresciuta e dai 9 seggi è passata agli attuali 16, da 445 voti a 778. È evidente, dunque, l’impegno che abbiamo messo, anche in questi due anni di pandemia. Ora, occorre rilanciare il confronto sindacale, il dialogo che è saltato a causa dell’emergenza. Il sindacato deve chiedere più dignità per gli operatori. In questi anni, quando la maggioranza era dei sindacati autonomi, il confronto è diminuito. Al tavolo sindacale dobbiamo riportare la dignità contrattuale e lavorativa, l’attenzione ai lavoratori che si sentono abbandonati. Dobbiamo completare il lavoro sul regolamento legato alla mobilità interna. Ora che i confederali hanno la maggioranza, arriveranno maggiori risultati» .

Prima di avviare l’azione sindacale, Firrisi ringrazia tutti e auguri “In bocca al lupo” a tutta la squadra “soprattutto ai neo eletti che iniziano questo compito”.