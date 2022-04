Elezioni Rsu all’Asst Valle Olona: vittoria schiacciante dell’Uil FLP

L’Asst Valle Olona si colora di blu. Si sono chiuse le votazioni delle componenti sindacali. Si è espresso circa il 63% degli aventi diritto.

Netta la vittoria della Uil FLP che conferma la sua rappresentatività sfiorando la maggioranza assoluta. A livello aziendale ha ottenuto il 48,64% dei voti, nettamente la miglior prestazione. È risultato il primo sindacato in tutti i presidi a eccezione di Somma Lombardo.

Al secondo posto si è collocata la Fials che ha raggiunto il 17,42% dei consensi.

La Fp Cgil ha raggiunto il 12,58%, il Nursind il 7,25%, il Nursing Up il 6,79% , la FSI il 4,48% e ultima la Cisal FP che ha ottenuto l’1,81%.

Grande soddisfazione viene espressa da Daniele Ballabio nel cui feudo , l’ospedale di Saronno, ha ottenuto il 66% dei consensi: « A Saronno la UIL FLP ha ottenuto la maggioranza in tutti i settori pubblici: in Comune , in ospedale e alle scuole materne. In verità ero certo di questo risultato nel presidio dove opero, ma il risultato premia decisamente il nostro impegno a fianco dei lavoratori. C’è ancora tanto lavoro da fare; le condizioni di lavoro vanno migliorate. Sarà questa la nostra battaglia da lunedì: carenze di personale, carichi di lavoro.

«Alla vigilia del voto avevamo solo un timore per l’affluenza. Ma già dal secondo giorno abbiamo raggiunto il limite del 50% più uno. Un risultato che ci rende molto fieri. Questo è un risultato che premia soprattutto il nostro impegno in un’azienda non facile».