Elezioni rsu Lombardia: Fp Cgil primo sindacato nelle pubbliche amministrazioni

I risultati delle votazioni per l’elezione delle rsu nel settore pubblico consegnano alla Fp Cgil il primato di preferenze in Lombardia, con un vantaggio complessivo del 10% sulle altre organizzazioni sindacali. Anche in questa ottava tornata elettorale la Fp Cgil conferma sostanzialmente il proprio primato in Lombardia, crescendo ulteriormente nelle funzioni locali, con buoni risultati anche nelle funzioni centrali e nella sanità pubblica.

Per le funzioni locali ottiene in Giunta Regionale Lombardia un primo posto storico dopo tanti anni. Ma si vince anche in molti comuni di Milano, Brescia, Caronno Pertusella, Castellanza, Gallarate, Luino, Cantù, Erba, Como, Magnago, Castano Primo, Paderno Dugnano, Comune di Cassano d’Adda, Corsico, Cormano, Sesto San Giovanni, Magenta, Abbiategrasso, Legnano, alla Sondrio, Seriate, Vigevano, Monza, Lecco, Merate.

Si vince alle Province di Brescia, Lecco, Varese, Pavia, Sondrio. All’Afol Metropolitana.

In sanità la Fp Cgil vince tra gli altri all’ATS Insubria, all’Arpa Lombardia, alla Asst Papa Giovanni XXIII Bergamo, alla ASST Mantova, all’ASP Golgi-Redaelli, all’ATS Milano Città Metropolitana, all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, all’ATS di Bergamo, alla ASST Brianza e all’ATS Brianza.

Nelle funzioni centrali il primato Fp Cgil, ad esempio, ai Tribunali di Mantova, Milano e Busto Arsizio, alle Procure di Brescia, Milano e Mantova, alle Prefetture di Sondrio, Cremona e Lodi, all’Agenzia delle Entrate di Mantova, al Provveditorato Opere Pubbliche di Milano, al Ministero dell’Istruzione di Como, Varese, Lecco, Monza. E ancora alle Questure di Brescia e di Sondrio, all’Agenzia delle Dogane di Como, al Palazzo Ducale di Mantova, all’Inps di Bergamo e di Milano Centro, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, alla Ragioneria Generale dello Stato di Como, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese e Brescia.

«In una fase così fragile e complessa, questo risultato non era scontato – commenta Manuela Vanoli, segretaria generale Fp Cgil Lombardia – ma premia l’impegno e la passione, la presenza e la capacità delle donne e degli uomini impegnati nella nostra organizzazione a fare quadrato rosso intorno a tutele, diritti, difesa e miglioramento dei servizi pubblici. Una volta avuto il quadro complessivo dei risultati lo valuteremo con attenzione per mettere in campo da subito, dove serve, gli interventi necessari. Intanto a tutte e tutte le candidate e i candidati, a delegate e delegati, a funzionarie e funzionari, a segretarie e segretari territoriali va il ringraziamento di tutta la Fp Cgil Lombardia e il mio personale per esserci stati e per aver contribuito a questo risultato collettivo»