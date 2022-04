Elezioni RSU nel settore pubblico: i lavoratori hanno premiato la UIL

La Uil canta vittoria alla fine della conta dei voti per l’elezione dei rappresentanti sindacali nelle aziende pubbliche.

« Nonostante avessimo chiesto il rinvio a causa della pandemia – spiega Antonio Massafra segretario provinciale – i lavoratori hanno dato una grande dimostrazione di quanto sia importante l’azione del sindacato. Ha votato il 75% degli aventi diritto. Una bella dimostrazione che ha premiato soprattutto i confederali».

Dagli uffici pubblici, agli enti locali, fino alla scuola e alla sanità, i delegati della Uil hanno registrato performance significative: « Abbiamo registrato circa 5000 voti in più rispetto a 4 anni fa, segno che tutti i delegati hanno lavorato molto bene. Come sindacato abbiamo anche aperto più sedi e offriamo maggiori servizi».

A livello dei singoli comparti, la UIL FLP è il primo sindacato nelle due aziende ospedaliere: Valle Olona, dove hanno confermato il gradimento arrivando a sfiorare la maggioranza assoluta e fermandosi al 48,6% dei voti, e Sette Laghi dove hanno strappato lo scettro di sindacato maggioritario alla Fials con ben 200 voti di scarto. All’Ats Insubria, la Uil FLP ha ottenuto il 23,3% dei consensi. In tutto sono stati eletti 40 delegati.

« Un risultato straordinario – sottolinea Lorenzo Raia della UIL FLP – abbiamo ottenuto circa il 39,5% dei consenti totali. Ora dobbiamo iniziare a lavorare per dare risposte al malcontento dei lavoratori, che escono da due anni molto difficili che li ha messi a dura prova, anche sotto il profilo della propria sicurezza. Dobbiamo tornare ai tavoli per chiedere più risorse, più personale, più sicurezza. Oggi la nostra sanità risente di politiche scellerate di tagli che hanno impoverito ospedali e territorio. Si fanno i concorsi per le assunzioni ma non bastano. Si deve pensare a politiche incentivanti per evitare che i lavoratori scelgano poi di andare in Svizzera dove stipendi e condizioni di lavoro sono migliori, o nel privato».

Raia sottolinea i risultati ottenuti anche negli enti locali dove la UIL è risultato il primo sindacato anche nei comuni di Saronno, Induno e Tradate ( per la prima volta) oltre che nelle scuole materne saronnesi.: « Siamo il secondo sindacato e abbiamo 77 delegati. Anche in questo settore, complice soprattutto quota 100, è la carenza di personale il vero tema. Sono stati annunciati i concorsi ma dopo gli annunci non si è visto nulla mentre negli uffici hanno bisogno di nuove forze ora. Nuove forze e ben formate».

Canta vittoria anche Francesco Aretano del settore Scuola RUA che parla di 500 voti presi in più rispetto alla precedente tornata, nonostante le difficili condizioni in cui si è trovati a preparare l’elezione. Il tema più impellente è quello del contratto di lavoro, scaduto da tempo e di cui non si ha notizia: « Notizia di oggi, poi, è che i fondi previsti del PNRR destinati alla scuola, soprattutto per risolvere il problema delle classi pollaio, sono stati ridotti. Il Governo ha deciso di ridurli».

Sono stati 301, infine, i voti presi dai delegati della UILPA nella pubblica amministrazione. Al voto si sono presentati 1302 sei 1620 aventi diritto e la quota della UIL è del 23,11% con 30 delegati eletti: «Ringraziamo tutti i candidati e gli elettori per la fiducia accordata – ha commentato Gabriele Dellutri segretario UILPA – il tema principale che va affrontato è quello del contratto che è stato appena firmato ma che è già scaduto. Ora siamo in attesa del rinnovo, ma prima i lavoratori attendono il pagamento degli arretrati dal 2018. Anche nel nostro settore le difficoltà sono legate alla carenza di personale: ci vogliono i concorsi e la formazione. Ma i tempi devono essere veloci».