Elezioni rsu: a Varese la Flc-Cgil si conferma primo sindacato nel settore conoscenza

Nelle elezioni per il rinnovo delle rsu provinciali nella funzione pubblica la Flc Cgil per la settima volta consecutiva e si conferma il primo sindacato nei settori della conoscenza (scuola, università e ricerca) in provincia di Varese. La Flc ha conseguito oltre il 33% nel comparto scuola statale, il 52% nell’Università e il 50% nella ricerca a fronte di una partecipazione elettorale superiore al 68%. «Il risultato conferma le ragioni delle nostre posizioni ed iniziative a difesa dei diritti – dichiara la segretaria provinciale della Flc Cgil – della dignità del lavoro, della qualità dell’istruzione e del valore della contrattazione. I lavoratori dei settori della conoscenza hanno dimostrato, con il voto, di condividere e sostenere le scelte di politica scolastica e l’impegno profuso sul territorio da parte della Flc Cgil. Desideriamo rivolgere un grazie al personale dei settori della conoscenza, ai candidati e a coloro che a qualsiasi titolo si sono impegnati con dedizione e passione in questa difficile ed importante tornata elettorale».