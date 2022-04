Eolo-Kometa, Albanese 2° e Fortunato 5° nella prima tappa del Giro delle Asturie

Si corre nelle Asturie ma con lo sguardo al Giro d’Italia e il primo responso è già importante per la Eolo-Kometa. La squadra di matrice varesotta ha sfiorato la vittoria nella prima delle tre tappe in programma nella corsa spagnola e si è dovuta arrendere solo al grande favorito, il britannico Simon Yates, uno degli uomini che proveranno a conquistare anche la maglia rosa.

Secondo posto a Pola de Lena per Vincenzo Albanese (foto Borserini/EOK), quinto per Lorenzo Fortunato: il bilancio in casa Eolo è sicuramente interessante, pur non mancando un pizzico di rammarico sintetizzato dal corridore campano con un pugnetto sul manubrio al momento di tagliare il traguardo. Yates – che corre per la australiana Bike Exchange, team che ha sede europea alle porte di Varese – è riuscito a smarcarsi e a rimanere da solo sull’ultimo tratto in salita, prendendo sufficiente vantaggio per andare in picchiata e resistere al ritorno del gruppo dei migliori, regolato per l’appunto da “Alba” a 14″.

Il duo della Eolo-Kometa ha fatto il proprio dovere: Fortunato – l’uomo di classifica per il Giro d’Italia – ha corso con attenzione e quindi si è spremuto all’inseguimento di Yates per permettere ad Albanese di salvare la gamba ed eventualmente provare lo sprint. L’inglese è stato imprendibile e così la volata è stata buona “solo” per un secondo posto ugualmente di valore: alle Asturie ci sono poche squadre di altissimo livello ma tra i singoli corridori ci sono diverse individualità interessanti. E poi, in Spagna, i padroni di casa (la Vuelta insegna) sono sempre pericolosi.

Sabato 30 la seconda tappa, frazione regina della corsa con la scalata di El Acebo a rendere duro il percorso: lo scollinamento avverrà a meno di 20 chilometri dall’arrivo ed è probabile che chi passerà in testa al GPM possa arrivare anche al traguardo di Cangas de Narcea. Yates e la sua squadra sembrano attrezzati per controllare il gruppo, ma di certo Fortunato troverà un terreno adatto alle sue gambe e non si tirerà indietro, sperando che la fatica odierna non si faccia troppo sentire nei muscoli. Palestra per il Giro, dicevamo, e tutto sommato era difficile trovare una situazione migliore pensando alla corsa rosa.