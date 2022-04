Eolo-Kometa, anche Fortunato sfiora il successo alle spalle di Sosa

Due tappe (molto belle) e due secondi posti al Giro delle Asturie per la Eolo-Kometa. Venerdì era toccato a Vincenzo Albanese, capace di regolare la volata del gruppo dei migliori alle spalle però di Simon Yates vincitore in solitaria. Oggi – sabato – la stessa cosa è successa a Lorenzo Fortunato, capitano designato del team di Ivan Basso all’imminente Giro d’Italia.

Fortunato è stato superato solo da Ivan Ramiro Sosa, colombiano della Movistar, vincitore della tappa regina con arrivo a Cangas del Narcea dopo lo scollinamento dell’El Acebo. Proprio sulle ultime rampe della salita più dura Sosa – che era andato in fuga con il bolognese della Eolo – è riuscito a restare da solo superando il GPM con una ventina di secondi di vantaggio.

Da quel momento è iniziato un duello a distanza in discesa e pianura: Fortunato ha rosicchiato una manciata di secondi a Sosa, non abbastanza per raggiungerlo e disputare la volata. Anzi, alle spalle dell’italiano è rinvenuto forte lo spagnolo Igor Arrieta (Kern Pharma) che ha chiuso terzo immediatamente dietro a “Fortu”, staccato di 11″ dal vincitore.

Per Sosa anche la maglia di leader visto che Yates è andato in crisi e ha perso molto terreno. Per la Eolo un altro segno che la condizione in vista del Giro d’Italia è quella giusta, anche se una vittoria avrebbe dato ulteriore morale.