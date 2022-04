Esauriti in 24 ore i posti per vedere “palazzo Estense come non l’avete mai visto”

Sono esauriti nel giro di ventiquattro ore i posti disponibili per “Palazzo Estense come non l’hai mai visto“, le visite a Palazzo Estense ideate dall’assessorato alla cultura del Comune di Varese, presentate nella giornata del 27 aprile.

Un successo straordinario, che ha avuto come effetto il sold out in un giorno di tutte le date previste: domenica 8 maggio, dalle 20 alle 23, il 23 e il 25 maggio, dalle 18 alle 22, il 2 giugno, dalle 15 alle 18, e il 23 giugno dalle 20 alle 22.

«Sapevamo che la proposta di aprire alle visite la sede del governo cittadino sarebbe stata un successo, ma non immaginavamo di tale portata – ha commentato l’assessore Enzo Laforgia – Ricordo che questa iniziativa nasce dal lavoro dell’Ufficio Cultura e del sistema museale cittadino e dall’impegno delle giovani donne, che prestano il loro volontario servizio all’interno dei progetti volti alla valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico e culturale».

La straordinaria accoglienza della proposta da parte dei cittadini: «È un invito a riflettere su quanto lavoro dovremo ancora fare per mettere a disposizione dei cittadini e dei visitatori il nostro ricchissimo patrimonio culturale e artistico – ha aggiunto l’assessore alla cultura – Le visite a Palazzo Estense sono nate come una prima sperimentazione in tal senso. Sulla base del riscontro che avremo dai visitatori, ai quali verrà sottoposto un questionario finale, capiremo in che modo migliorare, rimodulare o replicare esperienze di questo tipo».