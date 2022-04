Esordio nel big match di Sanremo per il Varese di Porro

Quello del Teatro Ariston è senza dubbio il palco più famoso d’Italia. Lo stadio Comunale dista un paio di chilometri, ma per Gianluca Porro, all’esordio sulla panchina biancorossa e per la prima volta in Serie D, l’emozione sarà simile. Domenica 10 aprile (ore 15.00) il suo Varese affronterà il big match di giornata del Girone A contro la Sanremese seconda in classifica e ancora pronta ad approfittare di un passo falso della capolista Novara per prendersi il trono.

Ai piedi del Sacro Monte non è stata una settimana tranquilla. Ezio Rossi, dopo 16 mesi alla guida della squadra, ha rassegnato le dimissioni e la società ha così scelto l’ormai ex allenatore della Juniores per sostituirlo.

In settimana mister Porro ha lavorato con passione alle Bustecche per cercare di dare la sua impronta alla squadra, ma difficilmente cambierà un assetto tattico che è collaudato tra i giocatori e che, in ogni caso, ha permesso ai biancorossi di fare un campionato di alta classifica. Rientrerà dalla squalifica Francesco Mapelli, notizia importante per il carisma che porta in dote il numero 23. In settimana hanno ancora lavorato a parte Parpinel, Cantatore e Cappai, che quindi non saranno della gara. In dubbio Disabato che sta riprendendosi ma non è ancora al 100%».

Mister Porro, alla vigilia del match, spiega come sono andati i primi giorni di allenamenti: «La settimana è andata molto meglio delle previsioni più rosee. A livello di disponibilità non posso che confermare quello che mi era stato anticipato. Voglio ringraziare Ezio Rossi perché mi ha fatto una telefonata bellissima. Il gruppo non è sconfortato o ferito; hanno lavorato in maniera intensa, disponibile e collaborativa. Come primo impatto non potevo aspettarmi di meglio. A parte gli infortunati, che per noi è un handicap perché dover rinunciare a giocatori importanti, la squadra è pronta a pedalare.

Varese e Sanremese arrivano da due situazioni opposte: striscia positiva per i liguri, momento no per i biancorossi. «Auspichiamo un’inversione di tendenza – commenta Porro -. Per noi si apre una nuova stagione, quello che è stato bisogna metterselo alle spalle tenendo il buono. Nell’arco di una stagione ci sono periodi negativi con cali fisiologici, ma la forza di un gruppo sta nel saper sopperire e tirare dritto. Ho visto tante partite della Sanremese, nella gara di andata forse c’è stata la miglior prestazione del Varese. Non credo che la nostra rosa possa essere considerata tanto inferiore alla loro. Ora parlano i numeri ma dobbiamo avere la consapevolezza di avere virtù importanti senza però essere presuntuosi. Volontà da gregari e consapevolezza da calciatori maturi. Teniamo la continuità con la difesa a 3, perché penso per le certezze che la squadra ha e per il momento della stagione, non sarebbe giusto cambiare.

Sarà una gara con una bella cornice di pubblico. «Ci troveremo in un ambiente caldo – conclude Porro -, ma deve essere uno stimolo per fare qualcosa in più. È bello giocare queste partite, avere tanto pubblico e giocarsi una posta in palio alta, magari guastando la festa a qualcuno. So che verranno anche i nostri tifosi che sicuramente ci daranno una mano. Sto vivendo con tanta carica, sarei falso a dire che non ho emozioni particolari. Sedersi sulla panchina del Varese non può essere banale».

La Sanremese, come detto, è ancora alle calcagna del Novara e non ha intenzione di mollare la presa. I tre punti di distacco dalla vetta sono il frutto di un 2022 molto positivo per la squadra di mister Matteo Andreoletti – ex portiere di Verbano e Pro Patria da giocatore – e di una rincorsa che a sette giornate dalla fine, non si è ancora conclusa. All’andata, al “Franco Ossola” il Varese si impose con un rotondo 4-2 (leggi qui), risultato forse più largo di quanto visto in campo e che motiverà i liguri a rifarsi sul proprio campo di casa.

La gara avrà anche il fascino delle telecamere di Sportitalia, che la trasmetteranno in diretta nazionale.

La gara avrà anche il fascino delle telecamere di Sportitalia, che la trasmetteranno in diretta nazionale.