Eventi per bambini nel weekend dal 1 al 3 aprile tra Varese e provincia

Il primo fine settimana di aprile porta qualche goccia di pioggia ma anche tanto sole e moltissimi eventi dedicati all’arte e alla primavera che sboccia tra laboratori, spettacoli e giochi con cui divertirsi in famiglia, genitori e figli insieme.

GIOCHI E LABORATORI

Varese: domenica 3 aprile c’è Arte in Festa, manifestazione benefica promossa da Fondazione Ascoli che propone ai bambini per tutta la giornata diversi laboratori di musica, danza, arte figurativa, teatro, psicomotricità e creatività per sperimentare che l’arte è benessere a tutte le età > Scopri qui tutti i dettagli

Varese: è tornato il Luna Park a Varese! Dopo due anni di stop, le giostre rianimano la Schiranna. Vecchie emozioni e interessanti novità fino al primo maggio – Tutte le informazioni

Gallarate: domenica i laboratori di Intrecci Color Memore dedicati ai bambini al Museo Maga, ricercando le origini dei colori e i segreti dei loro abbinamenti in stile Missoni > Scopri di più

Busto Arsizio: giochi teatrali in inglese per i bambini al Teatro Sociale Delia Cajelli con “Pingu goes to theater” un pomeriggio gratuito di giochi teatrali in inglese in programma venerdì 1 aprile alle 16.30 > Leggi qui

Varese: sabato mattina, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo Fondazione Piatti e Anffas propongono “Pronti al lancio” nella sede di via Crispi, con giochi e animazioni per bambini, con e senza disabilità > Scopri di più

Trarego Viggiona (VB): sabato riapre Wonderwood, parco divertimento affacciato sul Lago Maggiore. Il ricavato della prima giornata al fondo per l’Ucraina > L’articolo

Varese: ingresso gratuito per la prima domenica del mese nei musei civici varesini. A Villa Mirabello prosegue La civiltà delle palafitte: mostra prorogata fino a settembre che parte dai reperti rinvenuti all’Isolino Virginia e si arricchisce di proiezioni, schermi interattivi e ricostruzioni di interni. domenica l’ingresso è per tutti gratuito > Leggi di più

STORIE E SPETTACOLI

Porto Ceresio: strade e spiaggette del paese sono il palcoscenico di tre spettacoli itineranti tutti gratuiti domenica 3 aprile per Piambello dal vivo > Scopri di più

Cuasso al Monte: ci sono le Storie suonate sabato pomeriggio per i bambini al teatro Nuovo di Cuasso al Monte con la scrittrice Giuditta Campello e il chitarrista Claudio Cornelli. Ingresso gratuito> Come partecipare

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa settimana la scelta cade su due albi illustrati che parlano di inclusione, scoperti alla Fiera del libro di Bologna > Scopri di più

PASSEGGIATE

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Inarzo: due passeggiate per tutta la famiglia sono in programma nel weekend nell’Oasi della Palude Brabbia domenica, alla scoperta degli uccelli migratori al mattino, e per imparare a fotografare piante e animali in natura nel pomeriggio> Come partecipare

Castelseprio: “Il bosco, la prima risorsa del borgo, una passeggiata al sito di Castelseprio. Parco Pineta, Archeologitics e AstroNatura propongono per domenica 27 marzo alle 10 una passeggiata alla scoperta del rapporto tra bosco e castrum > Tutte le informazioni

Tradate: seconda domenica di porte aperte al centro didattico scientifico del parco Pineta a Tradate con tanti sentieri, giochi e percorsi da scoprire o ritrovare > Leggi qui

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Varese: il nuovo percorso per genitori sulla separazione promosso da associazione Il Cortile entra nel vivo venerdì sera in via Brunico su aspetti legali e genitoriali > L’iniziativa

Azzate: aperte le adesioni per partecipare a “Noi, donne e madri in cerchio”, un percorso al femminile gratuito, di integrazione e autonomia promosso dalle Mamme in Cerchio di Azzate > Come partecipare

