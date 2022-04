Eventi per bambini nel weekend dal 15 al 18 aprile tra Varese e provincia

Tra giochi, laboratori ed escursioni, questo lungo fine settimana di Pasqua propone ai bambini e alle famiglie diverse occasioni per divertirsi insieme all’aperto, approfittando del sole di queste belle giornate di primavera (unica eccezione un probabile temporale previsto sabato sera) .

EVENTI

Varese: è ispirata all’antico rituale del Tangata Manu di Rapa Nui, l’isola di Pasqua la speciale giornata di pasquetta proposta dal Museo Castiglioni nel parco di Villa Toeplitz. Una parte teorica, un laboratorio manuale ed un percorso con vari ostacoli e sorprese per raccogliere l’uovo che senza romperlo dovrà essere riportato al Museo per la festa finale > L’evento

Somma Lombardo: tra gli eventi speciali per il lungo fine settimana di Pasqua c’è il volo in elicottero e la tradizionale Caccia all’uovo tra i padiglioni del museo. Chi li troverà tutti e cinque riceverà un premio > Qui tutti i dettagli

Casalzuigno: per il lunedì di Pasquetta Villa Della Porta Bozzolo propone un déjeuner sur l’herbe, con pranzo al sacco portato da casa o acquistabile in loco ( su prenotazione, presso il ristorante I Rustici) seguito nel pomeriggio da un’avvincente caccia al tesoro botanica per i bambini > Come partecipare

Gornate Olona: un picnic sul prato, all’ombra dell’imponente torre tardoromana è la proposta del Monastero di Torba per il lunedì di Pasquetta. Dalle ore 11 e alle 15 saranno organizzati giochi a squadre all’aria aperta per tutta la famiglia e visite guidate per tutta la giornata > Leggi qui

CACCIA ALLE UOVA

Inarzo: nel pomeriggio di Pasquetta i bambini dai 4 ai 7 anni potranno divertirsi in una piccola visita guidata con una speciale Caccia alle uova naturalistica > Scopri di più

Stresa : a Pasquetta Parco Pallavicino si trasformerà nel campo di gioco di una colorata caccia al tesoro tra i suoi percorsi alberati e le aiuole in fiore. Il sito naturale di Terre Borromeo partecipa all’iniziativa ludico didattica di Grandi Giardini Italiani organizzando lunedì 18 aprile la “Caccia al tesoro botanico” per le famiglie > L’articolo

Arona: domenica e lunedì la mostra La natura dei draghi propone ai visitatori una caccia alle Easter egg disseminate lungo il percorso espositivo. I primi dieci visitatori che riusciranno a scovarne almeno 3, potranno adottare un drago a distanza > Qui i dettagli

Gavirate: nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 aprile, la Biblioteca di Gavirate oltre ai consueti servizi, propone ai lettori una speciale Caccia alle uova nascoste tra i libri > Tutte le informazioni

GIOCHI

Angera: nelle giornate di Pasqua e Pasquetta è in programma l’apertura straordinaria del Museo archeologico di Angera con giochi a tema dedicati ai più piccoli. Info

Tradate: dopo due anni torna il Luna Park . Oltre 30 attrazioni per tutte le età animeranno la piazza Mercato fino a lunedì 18 aprile, tante le novità per grandi e piccoli > Tutte le informazioni

Varese: è tornato il Luna Park a Varese! Dopo due anni di stop, le giostre rianimano la Schiranna. Vecchie emozioni e interessanti novità fino al primo maggio – Tutte le informazioni

LABORATORI

Inarzo: per il pomeriggio di Pasquetta l’Oasi Lipu della Palude Brabbia propone ai bambini più grandi, dagli 8 anni in su, il laboratorio Vita sott’acqua, alla ricerca di anfibi e insetti d’acqua e con una speciale Caccia alle uova (di chi?) per i più piccoli > Scopri di più

Arona: in occasione della mostra La natura dei draghi, sabato 16 aprile c’è Come disegnare un drago. L’illustratrice Cecilia Fulmian spiegherà online ai piccoli artisti qualche trucco per disegnare draghi fantastici ispirandosi al suo libro “Bestiario fantastico” > Scopri di più

STORIE

Angera: il libro di Federica Franzetti “I bambini sono farfalle”, parole e filastrocche per giocare con la fantasia sarà presentato sabato 16.30 nella sala consiliare del Comune di Angera > L’iniziativa

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? In vista di Pasqua consiglia ai bambini due libri coloratissimi che profumano di prati fioriti, amicizia e rispetto per la natura, tra uova da dipingere e favole firmate da Cristina D’Avena> Scopri di più

PASSEGGIATE

Inarzo: il lunedì di Pasquetta all’Oasi Lipu della Palude Brabbia inizia al mattino con le visite guidate fino alla torretta di osservazione > Come partecipare

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Varese: il nuovo percorso per genitori sulla separazione promosso da associazione Il Cortile entra nel vivo venerdì sera in via Brunico su aspetti legali e genitoriali > L’iniziativa

Per tutti: a Tradate torna il Luna Park e a Varese la corsa per il centro della città EcoRun. Tante le iniziative solidali ma anche arte, cinema e musica live > Cosa fare nel weekend