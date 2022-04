Eventi per bambini nel weekend dal 22 al 25 aprile tra Varese e provincia

Avventure da vivere in famiglia con i bambini nei teatri, al cinema o all’aria aperta e persino da costruire con tanti mattoncini Lego per questo weekend ricco di tutto ciò che la primavera può offrire: sole, temporali, fiori e colori.

EVENTI

Castiglione Olona: torna “Pane in Castello” al Castello di Monteruzzo con oltre sessanta panettieri da tutta Italia per un evento di tre giorni, dal 23 al 25 anprile, che celebra la famiglia e soprattutto la solidarietà > Scopri i dettagli

Varese: nella mattinata di sabato 23 aprile alle Ville Ponti di Varese c’è la consegna del premio scolastico “XXV Aprile 1945” a ottantacinque bambini e bambine delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città > L’evento

SPETTACOLI E STORIE

Cuasso al Monte: venerdì sera i bambini sono invitati speciali al teatro di Cuasso al Monte per assistere tutti insieme a una speciale “Favola della buona notte” > L’iniziativa

Porto Ceresio: domenica tre spettacoli itineranti gratuiti animeranno strade e spiaggette del paese per un nuovo appuntamento con Piambello dal vivo > Qui tutti i dettagli

Saronno: domenica pomeriggio sul palco del Teatro Giuditta Pasta di Saronno andrà in scena il musical per bambini “La Bella e la Bestia” > Qui tutte le informazioni

Besozzo: ultimo appuntamento della rassegna con “Vengo anch’io! Fiabe e storie a Teatro” e le domeniche pomeriggio al Teatro Duse promosse dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Compagnia C’è un asino che vola. Il 24 aprile in scena c’è un “Pollicino pop” > Scopri id più

Sesto Calende: per l’ultimo appuntamento con “Respira il Teatro” sabato 23 aprile alle ore 11 in Piazza De Cristoforis (in sala consiliare in caso di maltempo) c’è la fiaba dei Tre Porcellini di – e con – Tiziano Manzini > Qui tutti i dettagli

Cislago: appuntamento per domenica 24 aprile al Parco Castelbarco con lo spettacolo per bambini da 0 a 3 anni “Il pozzo delle meraviglie” di “La Fiaba” di Andrea Silvio Anzani > Scopri di più

Varese: l’originale film di animazione norvegese Capitan sciabola e il diamante magico” sarà proiettato domenica 24 aprile alle ore 15 al Cinema Nuovo per la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 dedicata ai bambini > Il film

GIOCHI E LABORATORI

Busto Arsizio: i mattoncini Lego conquistano Busto Arsizio fin dentro al Museo del Tessile dove sabato e domenica ci sarà il clou della manifestazione promossa dal distretto del commercio e dai team BrianzaLUG e Fotografia Costruttiva, due comunità riconosciute ufficialmente da THE LEGO®GROUP > Scopri di più

Solaro: appuntamento domenica 24 aprile alle 15 in sala polivalente di via San Francesco con il laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni dedicato alla costruzione con i mattoncini Lego per stimolare la creatività e l’immaginazione > Come partecipare

Crosio della Valle: in occasione dell’inaugurazione della rinnovata biblioteca comunale, domenica 24 aprile alle ore 14.30 ci sarà un laboratorio per bambini dai 2 agli 11 anni > Scopri di più

Varese: è tornato il Luna Park a Varese! Dopo due anni di stop, le giostre rianimano la Schiranna. Vecchie emozioni e interessanti novità fino al primo maggio – Tutte le informazioni

PASSEGGIATE

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Varese: inizia sabato 23 aprile alle ore 9 con un incontro sul Portare i piccoli: amore e contenimento con l’ostetrica Elisa D’angelo il ciclo di incontri gratuiti “Semi di Sapere” promosso dall’associazione Tramama con lo Studio Ostetriche Montallegro > Qui tutto il programma

Rescaldina: domenica sera alla Tela di Rescaldina c’è la “Cena con delitto” proposta dall’associazione Veronica Sacchi per contribuire alle attività benefiche di AVS, come la clownterapia nei reparti pediatrici > Come partecipare

Varese: il nuovo percorso per genitori sulla separazione promosso da associazione Il Cortile entra nel vivo venerdì sera in via Brunico su aspetti legali e genitoriali > L’iniziativa

Per tutti: a Tradate torna il Luna Park e a Varese la corsa per il centro della città EcoRun. Tante le iniziative solidali ma anche arte, cinema e musica live > Cosa fare nel weekend