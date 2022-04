Eventi per bambini nel weekend dal 29 aprile al 1 maggio tra Varese e provincia

Foto di Marc B da Pixabay

Qualche nuvola e tanto sole in questo fine settimana di primavera del 29 e 30 aprile e primo maggio. Un weekend ricco di eventi, giochi e laboratori da vivere in famiglia, per divertirsi con i bambini tra iniziative di piazza, mercatini e piccole avventure in natura.

EVENTI

Varese: domenica 1 maggio Creanza Creative Spring Market torna a Villa Paradeisos a Varese. Per i bambini laboratori con la carta e con il legno e tante storie raccontate dalla narratrice Betty Colombo e dal Teatrino Kamishibai di Chicco Colombo. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo – Tutte le informazioni

Varese : Ubuntu porta a Varese una giornata dedicata a multiculturalità e inclusione. Il primo maggio il parco di Villa Mylius ospiterà dalle 11 diversi laboratori e workshop per una giornata che racconti le tante comunità straniere che vivono in città, al fine di promuovere la fraternità e la pace. Per i bambini giochi e bolle di spone giganti – Tutte le informazioni

Castello Cabiaglio: domenica torna a Castello Cabiaglio il Mercatino del Giustoinperfetto, con musiche, danze e laboratori per grandi e piccini > Tutto il programma

Busto Arsizio: Arte, musica, letteratura e laboratori in piazza con il Centro Artecultura Bustese. Torna la tradizionale manifestazione organizzata da Cab: tanti eventi e quattro corner dove sperimentare le diverse arti – Tutte le informazioni

Castelseprio: l’associazione Associazione del Seprio APS organizza la seconda edizione del Mercatino dei piccoli, dove bambini e bambine possono esporre regalare, barattare, scambiare i giocattoli ormai non più usati > L’iniziativa e come partecipare

SPETTACOLI E STORIE

Busto Arsizio: sabato alle ore 16.30 nel giardino della sala Monaco della Biblioteca Roggia, con ingresso da via Borroni, si terrà lo spettacolo per bambini a ingresso gratuito “Storia di uno scrittore e di una macchina che gli insegnò a scrivere” dai 6 ai 10 anni a cura dell’Associazione Viandanti Teatranti nell’ambito della manifestazione Reading Busto – Leggere in città, leggere la città” > Come partecipare

Besozzo: da domenica 1 al 22 maggio, dalle 10 alle 18.30, alla Sala Letture della Biblioteca il Comune promuove una nuova e stimolante iniziativa multisensoriale, “La storia ritrovata”, per avvicinare giovani e giovanissimi alla lettura > Leggi qui

GIOCHI E LABORATORI

Besnate: con “Live game – Caccia al delitto su Agatha Christie” la sfida è a squadre. Dress code anni ’40 e partecipazione gratuita a squadre (dagli 11 anni) per l’evento del 30 aprile alle 16 al Parco Aldo Moro con Teatro Oplà – Tutte le informazioni

Caravate: piccoli pescatori in gara domenica pomeriggio al Lago Candido di Caravate. La Gara di pesca alla trota è per giovanissimi concorrenti tra i 3 e i 15 anni > Come partecipare

Busto Arsizio: videogiochi, fumetti, fandom e giochi da tavolo: a Malpensafiere torna Milano Comics and Games. Si svolgerà sabato 30 aprile e domenica 1 maggio a Malpensa Fiere Busto Arsizio. La popolare kermesse raddoppia gli spazi per soddisfar intere generazioni cresciute a cartoons e videogames a partire dagli anni ’80 > Tutte le informazioni

Clivio: sabato pomeriggio alle ore 16 con partenza dal Campo Sportivo Naturalis Insubria propone Micromondo, un laboratorio in natura per bambini e ragazzi alla scoperta della vita più affascinante, quella che non si vede ad occhio nudo, nella valle tra i boschi e il torrente di Clivio armati di lenti di ingrandimento e microscopi > L’evento

Busto Arsizio: i mattoncini Lego conquistano Busto Arsizio. Fino al 13 maggio esposizioni delle sculture LEGO negli 84 negozi che hanno messo a disposizione le proprie vetrine > Scopri di più

Varese: ultimo weekend alla Schiranna per il Luna Park a Varese! Vecchie emozioni e interessanti novità tra le giostre aperte al pubblico fino a domenica primo maggio – Tutte le informazioni

PASSEGGIATE

Busto Arsizio: sabato pomeriggio dalle 14.30 nel parco di villa Ottolini Tosi si terrà una Passeggiata Musicale gratuita alla scoperta delle storie sugli alberi, a cura dell’Associazione musicale G. Rossini nell’ambito della manifestazione “Reading Busto – Leggere in città, leggere la città”. L’evento è rivolto ai bambini dai tre ai dieci anni > Qui tutti i dettagli

Varese: sabato 30 aprile al Sacro Monte primo appuntamento con le gite guidate alla scoperta dell’acqua organizzate da Alfa srl in collaborazione con Archeologistics, e la partnership del Club Europeo Ispra > Ecco come prenotare

Inarzo: continuano gli eventi in natura nell’Oasi Lipu della Palude Brabbia. Domenica 1° maggio doppio appuntamento: al mattina escursione guidata Sulle ali dei rapaci e nel pomeriggio Passeggiata in Oasi > Qui tutti i dettagli

Varese: come ormai di consueto la prima domenica del mese l’ingresso ai musei civici varesini (a Villa Mirabello, e al Castello di Masnago) è gratuita > L’iniziativa

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Varese: per il ciclo di incontri gratuiti “Semi di Sapere” promosso dall’associazione Tramama con lo Studio Ostetriche Montallegro, sabato c’è Metodo Grinberg: calmare la mente e ritrovare il benessere con Maria Satta, operatrice metodo Grinberg > Qui tutto il programma

Brunello: “Ragazze e madri” e apertura mercatino solidale dei prodotti artigianali ugandesi. Domenica 1 maggio 2022 Good Samaritan racconta il progetto “Ragazze Madri” attraverso un incontro di poesia, musica, fotografie, video e riflessioni > Tutte le informazioni

Varese: dedicato agli aspetti legali della separazione l’ultimo incontro, venerdì sera del percorso per genitori sulla separazione promosso da associazione Il Cortile > L’iniziativa

