Fatturazione elettronica: un utile strumento per aziende, partite IVA e forfettari

In Italia, la sfera digitale sta invadendo qualsiasi processo aziendale e gestionale, sia che si tratti di grandi società, che di piccole realtà imprenditoriali (come ad esempio consulenti, singoli professionisti e partite Iva). C’è anche da dire che – negli ultimi anni – il nostro paese è rimasto un po’ indietro rispetto altre realtà internazionali e comunitarie come Germania, Paesi Bassi e tutto il nord europeo, accelerando di netto e di conseguenza l’evoluzione digitale del “fare impresa” italiano.

Due dei perni più importanti di questo percorso sono stati il decreto legislativo n. 127/2015 sulla fatturazione elettronica tra privati (2015) e la Legge di Bilancio 2022. Nel primo, la trasmissione telematica delle fatture elettroniche diventava un’opzione esercitabile da gennaio 2017 (divenuta poi obbligatoria nel 2019), incentivata da misure di semplificazione e benefici fiscali. Con la Legge di Bilancio 2022 invece, il Decreto Legislativo ha introdotto la possibilità di ampliare la platea di soggetti ancora esonerati dalla fatturazione elettronica, come gli appartenenti al regime forfettario. Si parla infatti già da questo gennaio su una possibile data compresa tra il primo trimestre 2022 e metà anno, sebbene non ci siano ancora delle conferme ufficiali.

Obbligatoria o meno, è facile constatate che per molti addetti ai lavori l’adozione di un sistema di fatturazione elettronica porta con sé tutta una serie di vantaggi ed un ampio snellimento burocratico. Attualmente in commercio ci sono svariati software gestionali e piattaforme dedicate, scaricabili su pc ed anche su smartphone per un controllo immediato in tempo reale. Tra queste e qualche grande “big-player” interbazionale, ci pare giusto menzionare una realtà tutta italiana, ovvero FatturaElettronica APP.

Nata a Trieste nel 2015, in poco meno di 10 anni è riuscita a ritagliarsi un’importante fetta di mercato, fornendo soluzioni digitali ed innovative per le imprese. FatturaElettronica APP si rivolge anche a tanti liberi professionisti come partite iva e forfettari. Ed è proprio riflettendo su quest’ultima categoria ed alle sue specifiche esigenze che ha pensato e sviluppato il suo gestionale, ben spiegato in quest’articolo del blog che ne sottolinea i tanti benefici. In sintesi, un software di fatturazione elettronica per i forfettari sviluppato da forfettari e per i regimi forfettari: utile ed allo stesso tempo funzionale.

Sicuramente – guardando al futuro – i sistemi di fatturazione elettronica saranno sempre più inclusivi e velocizzeranno qualsiasi funzione attinente alla sfera gestionale della contabilità. Già oggi è possibile coordinare tutte le fasi della fatturazione elettronica, partendo dall’emissione in formato XML alla trasmissione all’SDI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate) passando per l’archiviazione e conservazione digitale. Che tu sia un professionista nei regimi forfettari o una realtà imprenditoriale medio-grande, i software di fatturazione elettronica diventeranno con il tempo un vero e proprio “asset” aziendale.

Già molti commercialisti offrono questo servizio semplificativo incluso nel loro corrispettivo, sia perché facilita il loro lavoro, sia perché rende le cose meno complicate per i suoi clienti. Non a caso, come detto nel nostro titolo: la fatturazione elettronica è un utile strumento per aziende, partite Iva e forfettari.