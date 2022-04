Festa di primavera della Associazione Passaparola a Busto Arsizio, presentazione del libro ““Attent* a come parli – Stop!”

Sabato 23 aprile, alle 10,30, nell’ambito della festa di primavera della Associazione Passaparola, dal titolo sintomatico “A braccia aperte”, in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio, presso l’Auditorium del Museo del Tessile in via Volta a Busto Arsizio l’Associazione Culturale TraccePerLaMeta presenta il libro curato da Associazione SICura di Gallarate dal titolo “Attent* a come parli – Stop! Ascoltati e ricomincia: si può litigare senza aggredire”.

Dieci professionisti, esperti in vari ambiti (psicoterapeuti, avvocati, counselor), che ogni giorno entrano in contatto con realtà in cui la comunicazione verbale e non verbale innesca conflitti nelle relazioni interpersonali che impegnano la coppia, i rapporti tra genitori e figli, il lavoro suggeriscono soluzioni per evitare conflitti rovinosi.

Imparare a porsi in relazione con gli altri è la prima fase di conoscenza ed è importantissimo non sbagliare.

Il libro è “dedicato a tutti coloro che sono vittime di violenze fisiche o psicologiche”; come recita un proverbio indiano citato nel libro “Attraverso le parole iniziano i conflitti, le persone si divertono, le persone ci guadagnano in salute. Le parole dovrebbero essere usate con parsimonia!”

Presenteranno l’incontro Paola Surano, presidente Passaparola, e Anna Maria Folchini Stabile, presidente TraccePerLaMeta