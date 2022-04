Fiamme alle Bustecche, sei ore di lavoro per spegnere l’incendio a Varese

Cinque mezzi e circa 15 vigili del fuoco del distaccamento cittadino per spegnere le fiamme in una casa con tetto in materiale legnoso al quartiere Bustecche di Varese: L’allarme è scattato ieri sera, venerdì alle 22 e le operazioni di spegnimento del rogo sono continuate tutta la notte, fino a circa le 4.

Non ci sono stati feriti né è stato necessario evacuare l’immobile vista l’estensione della struttura raggiunta però da due autobotti, un’autoscala, una “aps“ e un mezzo modulare antincendio.

Le operazioni sono state complesse in quanto il materiale isolante di derivazione legnosa era molto sensibile alla brace dovuta all’incendio e quindi i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per bonificare tutta la zona interessata.