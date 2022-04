I film e gli ospiti di giovedì 7 aprile al Baff, protagonista Ricky Tognazzi a Legnano

Ricky Tognazzi per “La voglia matta di vivere”, omaggio a Ugo Tognazzi a 100 anni dalla nascita, Yile Vianello per “Semina il vento” di Danilo Caputo, “Full time” di Eric Gravel

La rassegna “Made in Italy – Scuole” propone il film Semina il vento di Danilo Caputo. Ambientato nelle campagne vicino a Taranto, vede protagonista Nica che fa ritorno alla propria terrà dopo aver abbandonato gli studi di agronomia. La sua famiglia versa in difficili condizioni e gli alberi di ulivo che gli danno da vivere rischiano di morire. Il compito di Nica sarà quello di porre rimedio cercando una soluzione. Appuntamento alle 9.00 al cinema Fratello Sole in via Massimo D’Azeglio 1. In sala ad incontrare gli studenti la protagonista Yile Vianello.

Alle 16.00 allo Spazio Festival in piazza San Giovanni, appuntamento con i cortometraggi del concorso BaffinCorto. A seguire, alle 17.00, proiezione del corto Vitalità disperata di Mario Voria e Francesco Posa, una coreografia ispirata a Pier Paolo Pasolini, creata a partire dall’opera di Voria e danzata dal maestro Posa, con la partecipazione dell’étoile Oriella Dorella insieme agli allievi del Liceo Coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio.

Doppio appuntamento per la serata del festival. Sullo schermo del cinema Fratello Sole alle 20.30 Full time – Al cento per cento di Eric Gravel, film premiato alla 78a Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, per la Miglior regia e la Miglior interpretazione femminile a Laure Calamy. Protagonista del film Julie, dedita a crescere i suoi due figli in campagna e a mantenere il suo lavoro in un hotel di lusso parigino. Quando finalmente ottiene un colloquio di lavoro per una posizione ambita da tempo, scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il sistema dei trasporti pubblici. Il fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in pericolo. A introdurre la proiezione al pubblico, organizzata in collaborazione con il Tertio Millennio Film

Fest, Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello spettacolo. Prima del film verrà presentato il Festival del Cinema Nuovo, con il vice presidente Luigi Colombo e Massimo Ciampa, segretario generale di Mediafriends.

Ricky Tognazzi sarà invece ospite alle 21.00 della Sala Ratti di Legnano in corso Magenta 9, dove presenterà il suo documentario La voglia matta di vivere, un ritratto vivo, appassionato, originale di un suo padre Ugo Tognazzi, che il 23 marzo 2022 avrebbe compiuto cento anni. La voglia matta di vivere è il racconto sincero, intimo, tragico e ironico di uno dei grandi indimenticati protagonisti della storia del cinema, del teatro e della tv. E’ un omaggio a un grande attore, ma soprattutto a un uomo, con le sue debolezze e la sua forza, raccontato attraverso le interviste, i racconti intimi e affettuosi, le immagini dei super8 di famiglia.