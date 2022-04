A fine maggio Varese ospita il convegno su autonomia e federalismo della Lega

Varese ospiterà, il prossimo 29 maggio, un convegno su Autonomia e Federalismo. Un evento che sarà organizzato dalla Sezione varesina della Lega, guidata dal Commissario cittadino Marco Bordonaro. La data scelta è simbolica: quella dell’anniversario della Battaglia di Legnano, scelta anche come Festa ufficiale della Lombardia.

Un evento che era già in programma da tempo e che oggi assume anche una maggiore rilevanza, dopo la bocciatura in Consiglio comunale, da parte della maggioranza di centrosinistra, dell’emendamento al Bilancio sull’Autonomia.

“Per il sindaco di Varese l’autonomia è anacronistica? Peccato che sia in un articolo della Costituzione, il 116, comma 3! Evidentemente Galimberti, fine giurista, non conosce neanche il dettato costituzionale” è il commento dell’Assessore regionale Stefano Bruno Galli.

Al quale si aggiungono le parole di Marco Bordonaro: “Il sindaco è autonomista a giorni alterni. Nel 2019 aveva votato a favore di un analogo emendamento sull’autonomia, proposto dall’allora consigliere Marco Pinti. Oggi, improvvisamente, l’autonomia diventa anacronistica”.

Per Bordonaro si tratta di parole “inaccettabili”.

“L’autonomia non è un vestito che si può indossare o togliere in base alle convenienze, o a come tira il vento: le difficoltà del lungo percorso verso maggiori forme di autonomia è dovuto anche alle ambiguità di certi partiti politici. Ma queste ambiguità non fanno bene alla democrazia: ricordo che c’è stato, in Lombardia, un referendum, dove i cittadini hanno esplicitamente e democraticamente chiesto che la nostra regione avesse maggiore autonomia. Ed, infine, è scandaloso che a Varese, che rappresenta una delle culle del pensiero autonomista, dei consiglieri comunali abbiano votato contro l’autonomia” conclude Bordonaro.