Finito lo stato di emergenza, in farmacia il tampone non è più gratuito

A partire dal 1° aprile 2022, con la scadenza del protocollo Figliuolo, l’erogazione gratuita dei tamponi per le categorie che ne hanno diritto – sintomatici segnalati dal Medico di medicina generale, guarigione, esenti da vaccino – non è più prevista da parte delle farmacie.

L’offerta gratuita per le categorie indicate sarà assicurata presso i punti tampone organizzati dalle ATS il cui elenco è disponibile cliccando qui.

Le farmacie possono, comunque, erogare tale prestazione a pagamento.

Nello specifico possono accedere ai punti tampone in regime SSR i soggetti con le seguenti motivazioni:

In presenza di sintomatologia CoViD-19

con prenotazione del tampone da parte di ATS;

con prenotazione del tampone da parte del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta;

con ricetta del Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta;

Tampone di fine isolamento

con prenotazione del tampone da parte di ATS;

con prenotazione del tampone da parte del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta;

con esibizione del provvedimento di isolamento inviato da ATS.

Rientro dall’estero/sorveglianza sanitaria

con prenotazione del tampone da parte di ATS;

con esibizione del provvedimento di disposizione di quarantena rilasciata da ATS.

NB: I punti tampone delle ASST/IRCCS e delle strutture private per l’erogazione del test in regime SSR non potranno accettare altri soggetti al di fuori di quelli dei punti sopra indicati.

TAMPONI SALIVARI PER UTENTI FRAGILI

Le persone fragili (sintomatiche o asintomatiche), con scarsa capacità di collaborazione che non riescono o non possono eseguire il tampone naso faringeo (ad esempio disabili, persone con disturbi dello spettro autistico), possono chiedere l’erogazione del tampone salivare presso i punti tampone delle ASST e degli IRCCS pubblici.

Per gli utenti appartenenti a queste categorie, che necessitano di accedere al tampone salivare, è possibile verificare sui siti web delle ATS i punti tampone dedicati e le modalità di accesso, oppure chiedere al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS)