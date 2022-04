I fondi del Pnrr in arrivo a Malnate “sbloccano” le rotonde sulla Briantea

È dell’8 aprile la notizia che anche Malnate potrà usufruire dei fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per sistemare tre punti nevralgici della città: il campo sportivo di via Gasparotto, il castello del Parco I Maggio e l’area Feste di via Pastore. (qui la notizia)

Tre interventi importanti, che avranno anche un effetto domino sul programma dell’amministrazione comunale. Grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale, infatti, il Municipio può mettere a bilancio la somma necessaria per proseguire il progetto delle due rotonde sulla Briantea. Un intervento che fa parte del Pums (piano urbano della mobilità sostenibile) e che cambierà la viabilità in città. Le due rotatorie sono previste in piazza Vittorio Veneto – di fronte al Municipio – e in piazza Repubblica, tra via Garibaldi e via Varese..

«L’opera potrà essere finanziata con i fondi comunali – spiega il sindaco Irene Bellifemine -, grazie all’arrivo dei fondi del Pnrr per gli altri progetti. A oggi è stato assegnato l’incarico per la progettazione e la consegna del progetto definitivo avverrà entro la fine dell’anno. Poi ci sarà la gara per l’affidamento. Abbiamo già fatto tutti i rilievi portando avanti la progettazione. Sappiamo che ci sono dei ritardi sulle materie prime e questo rallenta un po’ i tempi di realizzazione, per i quali non possiamo quindi dare garanzie. Diciamo che per metà 2023 speriamo possano iniziare i lavori».