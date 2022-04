Forte vento sul Varesotto. I vigili del fuoco della provincia di Varese sono impegnati dalla mattina di sabato 9 aprile intervenendo sul territorio per numerose richieste. Diverse le cadute piante segnalate in diversi punti.

Galleria fotografica Forte vento sul Varesotto, vigili del fuoco impegnati tra alberi caduti e incendi 4 di 4

Attenzione anche agli incendi: nel comune di Casale Litta in via dei Pini una squadra è stata impegnata per un incendio vegetazione.

Nel comune di Casalzuigno in via Castefano è andato in fiamme il tetto di una casa, con due squadre dei vigili del fuoco e un’autoscala impegnate: interessati venticinque metri quadri della copertura dell’abitazione. I vigili del fuoco hanno circoscritto e spento l’incendio, con le operazioni rese complicate del forte vento. I locali abitativi non sono stati interessati.

A Busto Arsizio sono invece segnalati cavi elettrici sulla sede stradale.