Forza Italia contesta i lavori pubblici di via Don Folli a Luino

Il Coordinamento Cittadino di Forza Italia Luino in una nota contesta i lavori in corso lungo la via Don Folli, (nella foto, prima dei lavori) strada della città che si incontra dopo il ponte sul fiume Tresa. Pubblichiamo la nota che segue.

Uno fra i temi sensibili e d’attualità che vogliamo affrontare come Coordinamento di Forza Italia Luino è quello che riguarda i lavori pubblici e la loro gestione, con conseguente grave disagio per la viabilità cittadina e non solo.

In modo particolare vogliamo porre l’attenzione sulla chiusura completa e, per lungo tempo, di Via Don Folli in quanto tale scelta taglia fuori un sia quarto di territorio comunale che la viabilità verso i paesi limitrofi.

Tutto ciò è dovuto ad una disorganizzazione e lentezza dei lavori che portano ad un disagio che si sta protraendo nel tempo non solo per i residenti ma anche per i fruitori dei servizi.

Al netto del fatto che i lavori in questione, avrebbero potuto essere effettuati in altro modo, ad esempio attraverso una chiusura parziale dell’area interessata dal cantiere, ci chiediamo perché tali opere non si siano, quanto meno, organizzate e strutturate in maniera più efficace e veloce, ad esempio prevedendo la presenza di più operai su più turni di lavoro!

Ci domandiamo, infine, ma se ci fosse un incendio a Germignaga, i pompieri, quando arriverebbero dovendo effettuare tutto il percorso alternativo? E i fruitori del CDD? Non si sarebbe potuta valutare un’uscita di servizio o, in alternativa, una via di fuga? Tutte domande e considerazioni di buon senso ma senza una risposta, almeno al momento!

Il Coordinamento Cittadino di Forza Italia Luino