Forza Italia: “Entro pochi giorni troveremo il candidato di centro destra per Cassano Magnago”

Forza Italia in Provincia di Varese si prepara ai prossimi appuntamenti elettorali mettendo a frutto il lavoro operoso svolto dal direttivo e dai simpatizzanti in questi anni e tracciando una fitta roadmap di appuntamenti.

Forza Italia è un partito che ambisce a divenire il fulcro del centro destra e questa visione caratterizzerà le alleanze nelle elezioni amministrative di giugno. In merito alla situazione di apparente stallo nelle trattative che sembra essersi determinata a Cassano Magnago nell’individuazione del candidato sindaco, si è dato mandato al commissario cittadino Nicola Poliseno di incontrare i segretari dei partiti alleati per trovare una soluzione condivisa che garantisca in primis l’unità della coalizione, invitandolo ad organizzare anche un nuovo incontro con gli stessi in questi giorni.

L’obiettivo di Forza Italia è che il candidato Sindaco sia una figura in grado di unire tutti i partiti di centro destra. Dovrà pervenire una proposta entro il 27 aprile a cui seguirà un direttivo provinciale di confronto previsto per il 29 aprile.

Inoltre nel direttivo del 29 aprile verrà condivisa una proposta di suddivisione del territorio della provincia di Varese in 12 aree omogenee, finalizzate a garantire una presenza capillare della struttura di partito. In ogni area omogenea verrà nominato un “referente di zona”. Le zone e i nominativi delle persone scelte come riferimento saranno resi pubblici nella conferenza stampa prevista per sabato 30 aprile alle 11.30 presso la sede di Forza Italia a Varese. G. Caliendo, G. Taldone, P. Galparoli, P. Zappamiglio.