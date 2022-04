Con il Foto Club Varese APS il progetto social “La luna nel paesaggio”

“La Luna nel Paesaggio” è il terzo di sei progetti social dedicati al cinquantesimo anniversario della fondazione del Foto Club Varese APS.

La partecipazione è gratuita ed è possibile inviare solamente una fotografia, bianco/nero o colore, per Autore all’indirizzo mail info@fotoclubvarese.it entro il 31 maggio 2022 nel formato e nella dimensione digitale che si preferisce. Il partecipante se appartenente ad un’Associazione Fotografica deve indicarne anche il nome.

Una giuria sceglierà i primi 10 scatti più meritevoli in b/n e i primi 10 scatti più meritevoli a colori, che saranno pubblicati nei profili social del Foto Club Varese APS entro il 30 giugno 2022 e potranno fare parte di eventuali mostre fotografiche.

Foto Club Varese APS nasce nel 1972 al Caffè Zamberletti, come tanti movimenti d’opinione e culturali in genere. Lo scopo che si prefiggeva l’allora Presidente Franco Pontiggia e gli altri componenti del primo FOTO CLUB VARESE, tra cui Vedani, Zighetti e Bonardo, era quello di divulgare l’amore per la fotografia soprattutto presso i giovani. Oggi dopo cinquant’anni questi principi sono ancora ben saldi negli attuali soci. Per informazioni su tutte le attività scrivere a info@fotoclubvarese.it