Francesco Cianci (Uil Polizia): “Servono investimenti mirati per il comparto sicurezza”

Prendeva corpo 41 anni fa la Legge Nr.121 del 1 aprile 1981, che ha delineato l’assetto delle Forze di Polizia del Paese, articolando un sistema-sicurezza centrato sulle questure che alla prova del tempo e dei fatti ha dimostrato di essere così all’avanguardia da risultare valido ed efficace ancor oggi, anche nel moderno contesto europeo. Il commento di Francesco Cianci, segretario provinciale della Uil Polizia.

«Segnali di grave involuzione si sono però registrati negli ultimi anni, nei quali dal ministero dell’Interno e dai comandi generali militari sono state sostenute delle “riforme” che anziché valorizzare la funzione e la crescita professionale dei ruoli operativi (quelli cioè che sul territorio ogni giorno lottano per affermare la legalità), hanno preferito indirizzare le risorse sempre verso le alte qualifiche dirigenziali, in tal modo dimostrando l’attuale fase di stallo ideale e gestionale del Comparto Sicurezza.

Un’altra contraddizione che emerge sempre più evidente è che malgrado al personale delle Questure siano direttamente demandate le funzioni più centrali, più impegnative e più delicate, esso viene ad essere anche quello più penalizzato dagli attuali meccanismi contrattuali e di progressione in carriera, condizione che determina una costante migrazione di professionalità mature verso settori più marginali. In questo quadro, la ricorrenza di oggi costituisce l’occasione per celebrare la rettitudine e la solidità delle scelte normative fatte in passato, ma allo stesso tempo per richiamare l’urgenza che nell’ambito del Comparto Sicurezza si torni ad investire su coloro che lavorano direttamente sul territorio, a sostenere la loro azione, anziché disincentivarli e mortificarli come succede attualmente. Se in campo nazionale la parte più avanzata delle rappresentanze del personale delle Forze di Polizia lavora per raggiungere questo obiettivo, in ambito provinciale stanno invece assumendo sempre maggior rilievo aspetti ugualmente determinanti per la qualità dell’attività che si sviluppa sul territorio, come quelle della continuità del servizio e dell’armonizzazione degli orari di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza, e quella delle modalità consentite all’utenza stessa per la rapida comunicazione con gli uffici».

«Un’altra importante questione che in questa provincia si pone in termini di miglioramento del servizio, è quella dell’effettiva attuazione del Decreto dello stesso Ministro dell’Interno, che dal 2017 ha razionalizzato l’azione delle specialità delle Forze di Polizia, ed attribuito loro delle competenze esclusive in ragione dell’elevata specializzazione raggiunta, e per il più efficace impiego delle risorse. Ciononostante, questa Direttiva è praticamente ignorata, al punto che, ad esempio, malgrado il Ministero dell’Interno impieghi in questa provincia 32 operatori ogni giorno esclusiva- mente per assicurare la sicurezza dei trasporti ferroviari e nelle stazioni, il servizio della PolFer non assicura neppure la prevista continuità, con la conseguenza che ancor oggi gran parte di queste attività ricade sulla Questura, sui Commissariati e sulle Stazioni CC, la cui azione viene quindi a mancare nei rispettivi territori».

«Ecco perché nell’odierna ricorrenza sentiamo la necessità di richiamare lo spirito e la forza di una eccellente Legge, che da 41 anni assegna alle Questure la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica nelle rispettive province, affinché proprio dalle Questure partano finalmente anche quel serrato coordinamento e quell’uniformità di azione dei servizi delle specialità delle Forze di Polizia che sono sempre più necessari per contrastare a tutto campo il crimine e l’illegalità».