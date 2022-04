Fucilate fra spacciatori nei boschi tra Sangiano e Laveno Mombello, trovati 48 bossoli

Fucilate in pieno giorno con residenti spaventato che hanno assistito ad una sorta di scontro campale con armi caricate a pallettoni. È successo tra Laveno Mombello in località Mombello e Sangiano, nei dintorni del cimitero verso la fine di marzo, durante la quale due gruppi di persone – circa una dozzina – si sono scontrate con armi da caccia.

Questo quanto hanno raccontato alcuni testimoni ai carabinieri della compagnia di Luino accorsi sul posto. A terra i militari hanno trovato 48 bossoli di arma da caccia calibro 12 caricati con piombo spezzato.

Il conflitto a fuoco, per il controllo del territorio, è stato confermato dal sindaco di Laveno Mombello Luca Santagostino. «È successo circa un mese e mezzo fa a seguito del quale parlando con le forze dell’ordine abbiamo fatto una segnalazione alla Prefettura chiedendo da un lato di chiudere un immobile (lo sgombero in centro paese di martedì ndr) perché risulterebbe che quell’episodio sarebbe maturato fra alle persone che abitavano li. Dall’altro abbiamo chiesto un potenziamento e maggiore presidio del territorio da parte delle Forze dell’ordine richiedendo la presenza di più pattuglie».

Sul fronte della prevenzione il sindaco ha fatto sapere che «riusciremo ad integrare maggiore sicurezza con la recente aggiudicazione di un bando ministeriale per l’impianto di video sorveglianza che ci aiuterà a controllare il territorio».

Questo episodio secondo gli investigatori sarebbe complementare all’incremento del potenziale offensivo dei pusher, sempre più armati per imporsi nei boschi e nelle aree isolate così da controllare non solo i clienti, ma anche potenziali rischi determinati dalle bande rivali, o dai residenti che protestano: due settimana a Brenta in località San Quirico venne trovata a un pusher maghrebino una pistola a tamburo calibro 38 pronta a sparare.