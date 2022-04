Fuga in auto in contromano con a bordo 100 chili di hashish: tre in manette in Canton Ticino

Tre giovani sono stati arrestati dalla Polizia cantonale e dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini su disposizione del Ministero pubblico. I tre, un 23enne cittadino marocchino, un 33enne cittadino algerino e un 24enne cittadino francese, residenti in Francia e Spagna, sono accusati di violazione della legge sugli stupefacenti.

Il fermo è scaturito da un controllo durante il quale sono state fermate le due auto con targhe francesi e confederate su cui viaggiava il terzetto. Nell’ambito delle verifiche, il 23enne si è dato alla fuga a forte velocità in direzione di Arzo, effettuando sorpassi rischiosi e percorrendo dei tratti in contromano, per poi allontanarsi a piedi una volta giunto in territorio di Besazio, dove è stato fermato dai funzionari dell’UDSC. Coinvolte anche diverse pattuglie della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Mendrisio e della Polizia comunale di Chiasso.

La successiva perquisizione della vettura ha portato al ritrovamento e al sequestro di oltre 100 chili di hashish. La principale ipotesi di reato a carico dei tre è di grave infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti. Il 23enne deve inoltre rispondere di grave infrazione alle norme della circolazione, esposizione a pericolo della vita altrui e impedimento di atti dell’autorità.