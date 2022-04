Funicolare ferma, Varese Ideale chiede le dimissioni del presidente di Avt

«La funicolare del Sacro Monte chiusa fino a data da definirsi rappresenta una situazione inaccettabile per la città, per il turismo e per il rispetto dell’ambiente. I responsabili ne devono rispondere». Lo afferma Stefano Clerici, consigliere comunale di Varese Ideale, dopo l’ultimo aggiornamento sulla situazione della funicolare, fatto dal sindaco Galimberti (su VareseNews, qui).

«Stiamo parlando – sottolinea Clerici – di un patrimonio dell’Unesco, fiore all’occhiello della nostra città e del nostro territorio. Raggiungere il borgo con la funicolare, senza arrivarci necessariamente in auto, era e sarebbe importantissimo, come peraltro sbandierato dalla stessa amministrazione cittadina, per molteplici ragioni: di attrattività turistica, di valore economico e di rispetto dell’ambiente. Denunciamo – dice il Consigliere ­– le responsabilità dirette e indirette di tale mancanza, da parte della società AVT che gestisce l’impianto e da parte del Comune che la controlla».

«Ci dicono – prosegue l’esponente d’opposizione – che la funicolare non riaprirà prima dell’anno prossimo per una serie di problemi legati ai lavori di manutenzione ventennale (!) e al pensionamento (nel novembre scorso) del caposervizio. Situazioni che erano facilmente affrontabili per tempo se solo vi fosse stata un minimo di capacità gestionale da parte della società e la volontà politica da parte della giunta Galimberti».

«Siamo di fronte a uno stato di cose che non possiamo accettare – aggiunge il rappresentante di Varese Ideale –, pertanto annuncio che ne chiederemo conto al sindaco e presenteremo in Consiglio una mozione per rimuovere subito il presidente del Cda di AVT, Franco Taddei».

«Varese ha patrimoni straordinari, come le bellezze del Sacro Monte, non possiamo consentire – conclude Clerici – che non siano valorizzati per colpa di un’amministrazione incapace, che sa solo fare promesse che puntualmente tradisce. I varesini e le persone che accorrono sul nostro territorio meritano ben altro, non ci stancheremo mai di dirlo».