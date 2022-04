Furto ai danni di un’anziana in un supermercato a Varese, in manette una donna di 35 anni

Diversi “alias”, altrettanti precedenti di polizia, quando quattro anni fa fu fermata dalle Volanti. Ma questa volta sono scattate le manette ai polsi di una donna peruviana irregolare di 35 anni che abita a Milano da un mese in una stanza di via Padova, di professione donna delle pulizie e venuta ieri a Varese.

Da quanto ricostruito di fronte al giudice monocratico per il rito per direttissima, la donna è accusata di “furto in concorso con destrezza” e aggravato dalla minorata difesa della vittima perché commesso nei riguardi di un’anziana.

Il fatto è avvenuto ieri all’Esselunga di viale Borri a Varese. Il complice, un uomo, è riuscito a scappare e non è ancora stato identificato.

“Chiedo scusa, non volevo farlo”, ha detto l’imputata. Il pm Monica Crespi ha chiesto convalida dell’arresto e custodia cautelare in carcere per via dei precedenti di polizia e della mancanza di dimora”.

Il difensore avvocato Alessandra Cetraro ha chiesto misura alternativa alla custodia cautelare in carcere. La vittima ha raccontato di non essersi quasi accorta di nulla. “Avevo lasciato la borsa sul carrello ieri mattina durante la spesa ed è stata la sicurezza del supermercato ad avvisarmi del furto: mi è stato ridato tutto”.

Il giudice Marcello Buffa ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Varese.