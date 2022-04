Il futuro ha radici nel passato: con la Liuc le nuove sfide manageriali fra libertà e regole

Il lavoro virtuale, dopo essere stato trend topic durante il lockdown, sta diventando un elemento cardine per la definizione del new questa nuova modalità di lavoro e ad integrarla permanentemente nel loro modo di fare impresa?

Oggi, più che in passato, la ricerca dell’efficacia e dell’efficienza del lavoro passa dalla capacità di collaborare in modo proficuo e ciò è tanto più vero in un ambiente virtuale. La corretta gestione di un virtual team diventa quindi centrale e va ben oltre l’utilizzo di infrastrutture e strumenti tecnologici. La discussione su questi temi e sulla necessità di rafforzare i valori tradizionali che sono alla base di ogni comunità è iniziata lo scorso gennaio 2022 in Eolo, un “luogo del futuro”, dove prestigiosi interlocutori hanno condiviso esperienze e riflessioni per le organizzazioni e la società.

Per continuare la discussione, lunedì 9 maggio 2022, a partire dalle ore 17.30, si è scelto di immergersi in un

“luogo della tradizione”: il convento benedettino Eremo di Monte Giove, a Fano in provincia

di Pesaro e Urbino.

In questa location evocativa, Andrea Martone, Direttore del Centro su Strategic Management e Family Business della LIUC Business School e Massimo Ramponi, docente LIUC Business School, prendendo spunto dal loro libro Virtual Team (edito da Franco Angeli), parleranno dell’importanza di mantenere lo human touch, anche quando si è distanti, e delle correlazioni fra virtualizzazionedel lavoro e sviluppo sostenibile delle organizzazioni per

introdurre, quindi, alle riflessioni della tavola rotonda. Sulle nuove sfide manageriali fra libertà e regole si

confronteranno: Federico Visconti, Rettore della LIUC; Riccardo Comerio, Amministratore delegato della Comerio Ercole SpA e Presidente della LIUC; Padre Natale Brescianini, monaco Benedettino e Spiritual Coach; Rossano Bartoli, Presidente e Fondatore della Lega del Filo d'Oro e Lorena Patacchini, Senior Trainer & Academy Specialist di Skilla. Modera Massimo Folador, Professore di Business Ethics e sviluppo sostenibile della LIUC Business School.