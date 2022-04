Gallarate celebra il 25 aprile, il giorno della Liberazione

Gallarate celebra il 25 aprile, la festa della Liberazione Nazionale, dalla dittatura fascista e dall’occupazione tedesca.

Alle 9.15 è previsto il ritrovo al Cimitero Urbano in Viale Milano, cui seguirà alle 9.30 la celebrazione della Santa Messa al Sacrario dei Caduti (dietro la cappella Ponti, in fondo al cimitero), con accompagnamento del coro Musica et Ludus della Corale Arnatese.

Subito dopo la messa, alle 10, ci sarà la deposizione di corone d’alloro al Sacrario dei Caduti ed alla Tomba del Partigiano, con successiva Lettura di un brano a cura di uno studente di una scuola cittadina.

Sul piazzale del cimitero si terranno il discorso del sindaco e l’intervento dell’oratore ufficiale, dott.ssa Ilaria Enrica Mascella, di Anpi Gallarate.

Di qui ci si sposterà verso il centro cittadino: alle ore 10:45 ci sarà la deposizione di corone d’alloro al monumento alla Resistenza, in Largo Camussi, e a seguire alle 11:00 la deposizione di corone d’alloro al monumento ai Caduti di piazza Risorgimento. Infine, l’Anpi proseguirà il corteo, ripercorrendo lo stesso percorso, fino al Monumento alla Resistenza in Largo Camussi, tradizionale punto del 25 aprile (chi era Camussi? Vedi qui).