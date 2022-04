A Gallarate un pomeriggio di festa per la riapertura della piazza del Melo

Dopo due anni in cui la crisi pandemica ha imposto gravi restrizioni alla vita sociale delle persone ospitate in Rsa mercoledì 27 aprile la Rsa del Melo si accinge a riaprire la piazza coperta della struttura con un evento che rappresenterà il primo grande momento di eccezionale normalità. A partire dalle 15 gli ospiti potranno accedere al parco del Melo per partecipare con i loro cari al “Merendone in famiglia”. Dalle 15.45 alle 17, gli educatori, supportati da tutto lo staff del Melo, coinvolgeranno gli anziani e i loro familiari in un momento di festa in cui musica e ballo saranno protagonisti.

L’evento si ripeterà con cadenza mensile per tutta l’estate, fino a settembre, all’interno del progetto “Una nuova primavera al Melo“, sostenuto dal Bando Arte e Cultura 2021 della Fondazione comunitaria del Varesotto: una sorta di “prova generale di normalità” che, se tutto andrà per il meglio, vedrà rifiorire nella primavera 2023 gli eventi intergenerazionali che hanno sempre caratterizzato la vita del Melo.