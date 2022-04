Gatto bloccato in cima a un albero a Caravate, recuperato da due cittadini

Si è conclusa nel modo migliore la disavventura di un gatto che era rimasto intrappolato ad “alta quota”, in cima a un albero a Caravate, nella zona di via Mazzini, alle spalle della strada provinciale che collega il centro del paese con il confine con Gemonio. Il micio di colore bianco-nero era salito sui rami più alti nel pomeriggio di ieri (giovedì 28 aprile), non era più riuscito a tornare a terra e aveva iniziato ad attirare l’attenzione dei passanti miagolando a più riprese.

Attraverso il gruppo Facebook “Sei di Gemonio se” è stato quindi lanciato un appello per capire se qualcuno potesse intervenire per un salvataggio: la risposta è arrivata nel giro di qualche ora e nella mattina di oggi, venerdì 29, l’operazione è andata a buon fine. A intervenire è stato un mezzo dotato di cestello fornito da una ditta – la Lattoneria F.lli Garbuio – che ha sede nella zona industriale di Gemonio a un paio di chilometri dal luogo in cui il gatto si era inerpicato.

Grazie al cestello due persone, Fabrizio e Domenico, sono riuscite a raggiungere l’animale e a riportarlo a terra. Dopo le prime cure il gatto (di cui non si conosce il proprietario), molto spaventato, è scappato ma sano e salvo. Quel che più conta.