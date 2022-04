“Gentiluomini in moto”, l’evento benefico del 22 maggio si presenta a Gallarate

Il prossimo 22 maggio si svolgerà in molte parti del mondo il Distinguished Gentleman’s Ride, un appuntamento dedicato agli amanti delle moto che, però, ha un importante fine benefico. La formula è nota da tempo: chi vuole aderire si iscrive al motogiro organizzato nelle singole città e vi partecipa indossando abiti eleganti, ricercati, magari vintage, da vero gentleman. Comportandosi, anche, di conseguenza.

Gli iscritti, per partecipare, versano una quota di partecipazione: il denaro raccolto viene devoluto alla ricerca contro il cancro alla prostata attraverso la Movember Foundation. Il territorio di Varese è in prima fila per questo evento: dopo aver collaborato con il Canton Ticino, lo scorso anno il DGR è stato organizzato in autonomia nella Città Giardino coinvolgendo 205 persone e raccogliendo oltre 5mila dollari.

Questa sera – venerdì 22 aprile dalle ore 21 – l’iniziativa sarà presentata a Gallarate nella sede della Magnoni Moto, concessionaria Triumph della nostra provincia (il marchio inglese è partner globale della manifestazione). L’incontro è dedicato soprattutto agli iscritti ai diversi motoclub della zona ma è naturalmente aperto a tutti coloro che vogliono conoscere meglio questo appuntamento.

Di Distinguished Gentleman’s Ride si parlerà in maniera molto diffusa anche martedì prossimo, 26 aprile, su VareseNews: alle ore 12 il nostro giornale trasmetterà una intervista in diretta uno degli organizzatori del DGR di Varese. Nel corso della chiacchierata parleremo delle modalità di partecipazione, del percorso che sarà affrontato dai “gentiluomini in sella”, delle finalità dell’evento e di tante altre cose che riguardano il mondo delle due ruote a motore del nostro territorio.